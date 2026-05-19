Lignano, barca alla deriva: portato in salvo il timoniere

Ha perso il controllo della barca, che stava lentamente prendendo il largo e sarebbe naufragata incagliandosi a ridosso del pontile, se non ci fosse stato il tempestivo intervento degli assistenti bagnanti.

È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 maggio poco dopo le 16.30, vicino lo spazio di balneazione delle boe dei 400 metri, nei pressi del pontile della Pagoda a Lignano Pineta, tra l’ufficio 4 e l’ ufficio 5.



I due bagnini, Federico Di Girolamo e Francesco Gobbato, che prestavano servizio nell’ arenile di pertinenza, avevano notato in lontananza il natante galleggiare con movimenti del tutto casuali, sconnessi, senza una precisa rotta. Una volta arrivati a pochi metri dalla barca, è stato appurato che il mezzo aveva perso il controllo a causa di un guasto tecnico. Il timoniere, un uomo di 60 anni residente a San Vito al Tagliamento, è stato soccorso, messo in sicurezza e riportato a riva senza conseguenze.