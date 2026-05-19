Sfida all’ultima tazza a Martignacco: i baristi si sfidano nella Latte Art Competition

Una sfida all’ultima tazza, tra tecnica, creatività e adrenalina quella in programma mercoledì 20 maggio 2026 all’Accademia del Gusto di Martignacco, che ospiterà il “Throwdown – Latte Art Competition”, evento promosso da La San Marco e dedicato ai baristi che vogliono mettersi alla prova nel mondo della latte art. La competizione, aperta gratuitamente ai partecipanti, vedrà otto concorrenti affrontarsi in duelli diretti uno contro uno davanti al pubblico, fino alla proclamazione del vincitore finale.

Un format dinamico e coinvolgente che sta conquistando sempre più spazio nel panorama del caffè specialty e che rappresenta un’occasione per testare le proprie abilità, confrontarsi con altri professionisti e vivere da protagonisti una giornata dedicata alla cultura del caffè contemporaneo. Ospite d’onore Carmen Clemente, campionessa mondiale di Latte Art e brand ambassador La San Marco.

Con questa iniziativa, La San Marco conferma ancora una volta la propria attenzione verso la crescita professionale degli operatori del settore e il sostegno a momenti di confronto, formazione e valorizzazione del talento.

L’appuntamento è fissato per le ore 17.00 presso l’Accademia del Gusto, all’interno del Città Fiera di Martignacco.

La giornata del 20 maggio rappresenterà inoltre un momento particolarmente significativo per La San Marco anche sul fronte della formazione professionale. Nella stessa giornata, infatti, l’azienda ospiterà due Masterclass gratuite di Latte Art con Carmen Clemente, dedicate esclusivamente ai clienti La San Marco del territorio. Le sessioni, previste una al mattino e una al pomeriggio, confermano ulteriormente l’impegno dell’azienda nel sostenere la crescita del settore e offrire ai propri clienti occasioni concrete di aggiornamento e sviluppo professionale.