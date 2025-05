Lo street marketing del centro commerciale Atrio di Villach, il più grande della Carinzia, porta un tocco di poesia nel cuore di Udine con “Un fiore per te, Udine: il saluto gentile di Atrio”, in programma venerdì 6 giugno 2025. Dalle 10:30, le ambasciatrici dello shopping center distribuiranno rose a ogni donna incontrata tra le vie del centro, in un gesto simbolico di amicizia e vicinanza tra Villach e il Friuli Venezia Giulia. A documentare e raccontare l’iniziativa sarà Maria Giugliano, social media manager e volto di cosafareaudine, che coinvolgerà la sua community per amplificarne la visibilità.

Si continua giovedì 12 giugno dalle 16 alle 20, con Genussreise – Un viaggio tra i sapori d’Italia, a ingresso libero, al ristorante dell’Interspar. Dodici postazioni gourmet, musica dal vivo con DJ set e un’atmosfera rilassata accompagneranno i visitatori alla scoperta della cucina italiana, grazie alla collaborazione con fornitori e produttori selezionati. Tra le delizie in degustazione: prosciutto Castello della Carinzia, filetto di maiale alla Saltimbocca, pasta alla Carbonara e all’Arrabbiata, pane toscano, gelati artigianali, vini italiani e caffè. Le degustazioni saranno accessibili tramite i “Genussgulden”, monete evento acquistabili all’ingresso, riutilizzabili anche per le prossime tappe.

L’estate comincia, dunque, nel segno degli eventi per tutte le famiglie da Atrio, che è comodamente raggiungibile dall’Italia, con i suoi oltre 90 negozi, un fornitissimo Interspar, 2000 posti auto gratuiti, tanti ristoranti e caffè.

Gli eventi di Giugno all’Atrio di Villach.

Giugno sarà un mese punteggiato da iniziative per tutte le età: incontri per i più piccoli, giochi a premi, eventi solidali e tanto divertimento. Ogni martedì sarà protagonista la ruota della fortuna, che permetterà ai clienti che acquistano buoni da 100 euro di vincere premi o addirittura raddoppiare il valore del buono; in occasione della Festa del Papà (che da Atrio si celebra nel mese di giugno), l’iniziativa sarà attiva anche il 5 e 6 giugno.

Gli amanti della lettura non possono perdere, dal 5 al 7 giugno, il Mercatino dei Libri, allestito in collaborazione con l’associazione Together, dove sarà possibile scegliere tra tantissimi titoli donando liberamente per una buona causa. Sempre in tema di solidarietà, il 14 giugno arriva l’attesissima doccia di Zehner (buoni da 10 euro): presentando uno scontrino di almeno 10 euro si potrà partecipare alla lotteria e provare a vincere fino a 1.000 euro. Durante tutto il mese, Atrio celebrerà il Pride Month con colori e adesivi arcobaleno, per sostenere l’inclusione e la parità di diritti.

Le famiglie con bimbi sotto i 3 anni potranno incontrarsi in un ambiente rilassato al Planet Lollipop, ogni secondo martedì e giovedì del mese (10, 12, 24 e 26 giugno) dalle 9 alle 12, per condividere esperienze e momenti insieme.

Il 26 giugno sarà poi il momento di testare la propria cultura e divertirsi con amici e familiari all’Atrio Quiz Arena, una serata di gioco e buonumore aperta a tutti. Infine, non mancheranno promozioni speciali con eventi come “BFI Carinzia” (14 giugno) e l’irresistibile offerta “Fragole al cioccolato” dal 6 al 7 giugno, entrambi davanti all’Interspar accanto alla fontana.