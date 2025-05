Nasce a Sauris di Sotto il nuovo percorso naturalistico Hinterseike, realizzato nell’ambito del progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute”. L’inaugurazione è stata organizzata dal Comune di Sauris e collegata alla manifestazione “Villaggio selvaggio. Esplorare, giocare, crescere” che animerà la località montana fino lunedì 2 giugno.

Il percorso Hinterseike.

Il percorso Hinterseike parte da Sauris di Sotto, vicino alla Locanda “Alla Pace”, e scende verso la località Gostach lungo una pista forestale sterrata. Lungo il tragitto si incontrano un capitello con la Madonna del Pane, al punto d’incontro delle tre vecchie strade che collegavano le frazioni di La Maina, Sauris di Sotto e Sauris di Sopra.



Proseguendo a Ovest, il percorso porta al pianoro prativo di Hinterseike, incrociando il sentiero naturalistico-escursionistico denominato “Drf-Ruke”, tra prati montani e stavoli ben conservati e una grotta naturale. Si arriva poi al “Borgo dello sport e del benessere”dotato di diversi servizi. Proseguendo si attraversa la provinciale e si raggiunge Velt, per poi salire verso Sauris di Sopra lungo un sentiero pedonale che conduce alla chiesa gotica di San Lorenzo di Sauris di Sopra, ricostruita nel ‘500.

Il progetto.

Il progetto regionale “FVG in movimneto. 10mila passi di salute” (2019-2025), al quale attualmente aderiscono ben 132 Comuni (sul totale 215) per 118 percorsi in tutta la Regione, è sostenuto dalla Regione FVG – Direzione centrale Salute- attuato e coordinato da Federsanità ANCI FVG (d’intesa con ANCI FVG)e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche UNIUD e PromoTurismo FVG. Molto apprezzato anche a livello nazionale, oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi, di cui Sauris è un eccellente esempio, si propone di promuovere e far nascere nuovi Gruppi di cammino (e valorizzare quelli esistenti), che sono invitati a segnalare le loro iniziative tramite mail al portale Invecchiamento attivo FVG.