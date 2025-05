Investimento da 22 milioni di euro per Sereni Orizzonti.

La friulana Sereni Orizzonti ha finalizzato l’acquisizione dell’intero portafoglio di strutture per anziani nella provincia di Udine della società padovana Codess. L’operazione comprende tre residenze protette – “Sant’Anna” e “Caris” a Udine e “Ianus” a Palmanova – per un totale di 215 posti letto destinati ad anziani non autosufficienti e 145 tra collaboratori e dipendenti. Le tre residenze sono strutture ad alta valenza sociosanitaria per anziani con diversi gradi di non autosufficienza, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e suddivise in nuclei in base alla gravità delle condizioni dell’anziano. Le RSA sono state acquisite mediante l’acquisto del 100% delle quote di Nord Care SRL: la nuova amministratrice è una donna, l’ingegnere Federica Cicognini.

Sereni Orizzonti si conferma così il secondo gruppo italiano nel settore delle RSA con 3.800 collaboratori tra Italia e Spagna, e l’obiettivo di raggiungere i 10.000 posti letto entro il 2030. L’azienda è controllata interamente da SO Holding di Massimo Blasoni, che include nel portafoglio anche 3A Milano, Life Care e l’agenzia interinale Work On Time.

Consolidamento della presenza in Friuli-Venezia Giulia.

Con questa acquisizione dal valore di 22 milioni di euro, Sereni Orizzonti porta a 973 i posti letto gestiti in Friuli-Venezia Giulia superando i 6.500 a livello nazionale. L’espansione regionale si inserisce in una strategia di crescita che ha già visto nei mesi scorsi l’acquisizione della residenza “Panoramica” di Pinzano al Tagliamento e l’inaugurazione della nuova RSA Tre Cuori di Fontanafredda, entrambe in provincia di Pordenone. “La crescita nella nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, è particolarmente sentita”, spiega Gabriele Meluzzi, amministratore delegato del Gruppo. “Oltre alle tre acquisizioni di Codess a Udine e Palmanova, sta procedendo il cantiere per la RSA di Monfalcone. Le strutture in realizzazione seguono alti standard di sostenibilità ambientale e sociale, nel rispetto dei valori ESG, che ci permettono di offrire servizi di qualità nell’assistenza agli anziani non autosufficienti”.

Il piano di investimenti nazionale.

L’operazione si inserisce in un piano di investimenti nazionale da oltre 200 milioni di euro nei prossimi cinque anni, che prevede sia acquisizioni di residenze esistenti, sia la costruzione di nuove strutture. Dall’inizio del 2025, il gruppo ha già acquisito il Centro Servizi “La Quiete” a Fiesso Umbertiano (Rovigo) e si è aggiudicato l’asta per la RSA di Monastir in Sardegna. Sul fronte delle nuove costruzioni, dopo l’inaugurazione della RSA Villacidro da 80 posti nel Sud Sardegna, nel secondo semestre 2025 saranno operativi i 240 posti letto a Collegno (Torino) e i 100 a Nonantola (Modena).

“Gli investimenti pianificati per il prossimo quinquennio rispondono ad una esigenza di posti letto in RSA sempre più forte, non solo in Friuli Venezia Giulia”, dichiara Massimo Blasoni, proprietario di Sereni Orizzonti. “In Italia abbiamo solo 19 posti letto ogni mille residenti over 65 secondo i dati OCSE, un dato che crolla vertiginosamente nel Sud Italia. Per questo motivo ci stiamo concentrando anche su regioni che necessitano fortemente di residenze per l’assistenza all’anziano, come la Sardegna: dal 1° giugno saranno infatti operative due nuove comunità integrate, “San Giuseppe” a Cagliari e “Zucca Congia” nella provincia del Sud Sardegna, portando a 30 milioni di euro l’investimento complessivo delle acquisizioni“.