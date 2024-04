Nuove aule studio per gli studenti dell’Università di Udine

Le aule studio del Campus Renati a disposizione degli studenti dell’Università di Udine.

Le aule studio del Campus Renati potranno essere usati dagli iscritti ai corsi di studio dell’Università di Udine: lo prevede la convezione stipulata tra l’ateneo friulano e la Fondazione Filippo Renati, proprietaria del Campus Renati. Alla firma erano presenti il rettore Roberto Pinton, la direttrice generale del Renati, Renata Qualizza e il responsabile delle Relazioni esterne dell’ateneo, Agostino Maio.

Gli spazi a disposizione si trovano al piano terra dell’edificio di via Tomadini 13 a Udine e possono ospitare fino a 400 persone su 630 metri quadri suddivisi in due grandi sale. Le aule per studiare potranno essere usate dagli iscritti all’ateneo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 22, esclusi quindi sabato, domenica e festivi.

La convenzione sarà valida fino al 31 luglio 2025 e potrà essere prorogata. Gli spazi sono concessi ad uso gratuito. L’accordo nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti ulteriori luoghi tranquilli, sicuri e confortevoli dove studiare, nell’ambito della collaborazione con enti pubblici e privati del territorio di riferimento, a cui l’ateneo friulano è da sempre molto attento. La Fondazione Renati, da parte sua, è una realtà le cui finalità puntano all’accoglienza culturale e ad offrire agli studenti servizi per vivere al meglio lo studio e il tempo libero.