Era già stato beccato con l’auto senza assicurazione.

Per ben due volte, nelle scorse settimane, un udinese 67enne era riuscito a sfuggire ai controlli delle Polizie Locali dell’hinterland, dileguandosi alla guida della propria auto sprovvista di assicurazione e sebbene non potesse guidare avendo la patente da molti mesi sospesa.

Rintracciato in città qualche giorno dopo, non ha potuto evitare un duplice sequestro amministrativo ed un duplice fermo amministrativo del veicolo, oltre ad una nutrita serie di contravvenzioni per un ammontare complessivo pari circa a 3mila euro. Tuttavia l’uomo non si è dato per vinto: ha rimosso i sigilli e ha continuato ad utilizzare la propria autovettura, tanto che dopo qualche giorno i suoi passaggi sono stati ripetutamente immortalati dalle telecamere cittadine.

Mercoledì scorso il personale del Pronto Intervento e Viabilità del Comando di Polizia Locale di Udine, con la collaborazione del nucleo di Polizia giudiziaria, lo ha nuovamente sorpreso alla guida; nella circostanza, vistosi scoperto, ha tentato di rientrare alla propria abitazione, senza riuscirvi perché prontamente bloccato dalle Pattuglie che non gli hanno dato alcuna possibilità di darsi nuovamente alla fuga, eludendo il controllo.

A quel punto, il veicolo è stato immediatamente trasferito in proprietà dell’Erario mentre all’uomo sarà revocata la patente di guida da parte della competente autorità amministrativa, che potrà applicare ulteriori sanzioni amministrative, oltre a quelle predette, per ulteriori seimila euro. Infine, il comportamento tenuto dall’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di violazione dei sigilli e violazione degli obblighi di custodia del veicolo.