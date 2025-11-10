Beni archeologici, iscrizioni aperte alla Scuola interateneo di specializzazione dell’università di Udine.

Forma professionisti nel settore della conoscenza, tutela, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico: è la Scuola interateneo di specializzazione in beni archeologici (Sisba) dell’università di Udine che ha aperto le iscrizioni al concorso per accedere ai 30 posti disponibili. La domanda di ammissione va presentata online (https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do) entro il 24 novembre.

Il percorso formativo dura due anni e si articola in quattro indirizzi professionalizzanti: archeologia preistorica e protostorica, archeologia classica, archeologia tardoantica e medievale, archeologia orientale. L’attività didattica, che inizierà il 23 febbraio 2026, comprende lezioni e seminari in presenza, prevalentemente al Museo archeologico nazionale di Aquileia, e online.

Le prove d’esame scritto e orale si terranno rispettivamente il 1° e il 2 dicembre. Gli idonei potranno immatricolarsi entro il 12 dicembre. Al concorso possono partecipare: i laureati specialistici in archeologia e magistrali in beni archeologici, i laureati del precedente ordinamento didattico equiparati al nuovo ordinamento, i candidati con titolo di studio straniero riconosciuto idoneo.

La Scuola, diretta da Simonetta Minguzzi, è organizzata dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale. È attivata dall’Ateneo friulano assieme a quello giuliano e a Ca’ Foscari Venezia.