Contributi contro il caro vita a Tolmezzo: domande entro l’8 dicembre, ecco a chi spettano e come fare per ottenerli.

Caro vita: il Comune di Tolmezzo viene in aiuto alle famiglie con un contributo. Le domande entro l’8 dicembre. Il beneficio potrà essere richiesto dalle persone residenti a Tolmezzo e in possesso di un ISEE ordinario o corrente di importo pari o inferiore a 15mila euro. Il contributo non spetta ai nuclei familiari già assegnatari della “Carta Dedicata a te 2025”.

L’intervento, fa sapere lo stesso comune di Tolmezzo, è “finalizzato a sostenere le spese delle famiglie che si trovano in situazione di maggior difficoltà economica per effetto dei rincari del costo della vita e della diminuzione del potere d’acquisto”. “Anche quest’anno – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Marioantonio Zamolo – ho proposto alla Giunta comunale l’intervento volto al contenimento del caro vita per i nostri concittadini.

L’ammontare del beneficio per ciascuna richiesta di contributo, arrivata nei termini e risultata ammissibile, verrà rapportata alla numerosità familiare con cifre che vanno dai 160 euro per una persona, ai 280 euro per 5 e più persone, come meglio specificato nel relativo avviso.

L’iniziativa è finanziata con fondi comunali per un importo complessivo di 55mila euro e, nel caso in cui al termine dell’istruttoria le domande pervenute e ammesse a contributo determinassero un fabbisogno superiore o inferiore rispetto ai fondi a disposizione, gli importi previsti verranno proporzionalmente ridotti o aumentati.

La richiesta di contributo dovrà pervenire al Comune entro lunedì 8 dicembre 2025 e potrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo contributocarovita@comune.tolmezzo.ud.it, o via pec comune.tolmezzo@certgov.fvg.it oppure consegnata allo Sportello del Cittadino – piazza XX Settembre, 1 piano terra – aperto dal lunedì al venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00.