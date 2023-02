La rosa di Gorizia entra nei menù parigini.

Dopo la Blave di Mortean, un’altra eccellenza gastronomica del Fvg conquista la capitale francese: la rosa di Gorizia.

Il particolare radicchio rosso, bello per gli occhi e buono per il palato, è infatti stato scelto da due chef parigini che hanno deciso di inserirlo nei loro menù. Galeotta è stata la manifestazione Ein Prosit che da alcuni anni si tiene a Udine. I due professionisti del gusto, Bruno Verjus e Christophe Pelé, hanno partecipato all’evento durante il quale hanno avuto modo di conoscere le caratteristiche di questa verdura e di innamorarsene.

E non si tratta di due chef qualsiasi; Verjus è “nato” come critico gastronomico, poi nel 2013 il colpo di scena: ha deciso di abbandonare la penna per mestoli e padelle e ha aperto il suo “Table”, vicino alla Gare de Lyon, conquistandosi nel 2018 una stella Michelin. Pelé ha guidato la cucina dell’ormai chiuso La Bigarrade, stellato Michelin, fino al 2012 per poi prendersi una pausa; il richiamo della “cucina” però è stato troppo forte e ora è lo chef del Le Clarence, che di stelle Michelin se ne è guadagnate due.