Il vero carabiniere fuori servizio incastra quello finto: recuperati 10mila euro

16 Settembre 2026

Foto di Alessia Pilotto

di Alessia Pilotto

Era libero dal servizio quando ha riconosciuto l’auto segnalata dopo una truffa ai danni di un’anziana. Il carabiniere ha seguito discretamente il veicolo, mantenendo i contatti con i colleghi e permettendo di coordinare l’intervento che ha portato al fermo a Cervignano del Friuli. Nell’auto c’erano gioielli e contanti per circa 10 mila euro, poi restituiti alla proprietaria.

La truffa era avvenuta nella mattinata del 13 agosto a Gorizia. Un uomo si era presentato all’anziana fingendosi un carabiniere e l’aveva convinta a consegnargli gioielli d’oro e denaro contante.

Dopo essersi resa conto dell’inganno, la donna ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Gorizia. Nella denuncia è riuscita a fornire una descrizione dell’uomo e dell’automobile utilizzata per allontanarsi. La Centrale Operativa dell’Arma ha quindi diramato le ricerche del veicolo, estendendole anche ai territori vicini.

Il riconoscimento decisivo

A quel punto è entrato in gioco il militare libero dal servizio. Riconosciuta l’autovettura segnalata, ha iniziato a seguirla, mantenendo costantemente aggiornati i colleghi sulla posizione del mezzo.

Le informazioni hanno permesso di coordinare le successive fasi dell’intervento. Il veicolo è stato infine intercettato a Cervignano del Friuli dai carabinieri della locale stazione e dai militari dell’aliquota operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monfalcone. Il conducente è stato identificato e sottoposto agli accertamenti.

Refurtiva ritrovata.

Nel corso dei controlli i militari hanno trovato l’intera refurtiva: gioielli e denaro contante per un valore complessivo di circa 10 mila euro. I beni sono stati recuperati e successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

Il conducente è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente. Nei suoi confronti è stata inoltre avanzata una proposta per l’applicazione della misura di prevenzione dell’allontanamento obbligatorio dal Comune.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito soprattutto alle persone anziane e alle loro famiglie a non consegnare denaro, preziosi o altri beni e di contattare immediatamente il 112.

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