Nuova allerta meteo in Friuli: arrivano temporali e piogge intense

Nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia per giovedì 17 settembre. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali e criticità idrogeologica nelle zone FVG-C e FVG-D, dove sono attese piogge intense e, localmente, molto intense. L’allerta è valida dalle 00:00 alle 23:59 di giovedì 17 settembre 2026.

Temporali già dalla notte

Una saccatura atlantica sta richiamando sulla regione correnti occidentali progressivamente più umide. Giovedì il passaggio di un fronte determinerà una fase di marcata instabilità, con temporali e piogge intense già dalla notte e nel corso della giornata. Tra pianura e costa non si escludono precipitazioni localmente molto intense, anche stazionarie, e qualche temporale forte.

L’allerta gialla riguarda in particolare le zone FVG-C (che comprende la pianura centrale e orientale, il Friuli collinare, l’area di Udine e Gorizia e parte del bacino dell’Isonzo) ed FVG-D (la zona dell’altopiano carsico e l’intera fascia costiera triestina e monfalconese).

Nelle aree interessate dall’allerta, le precipitazioni potranno provocare localmente situazioni di crisi nella rete idrografica minore e nel drenaggio urbano. Possibili anche fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche legate ai possibili colpi di vento durante i temporali.