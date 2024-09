Una camminata contro il tumore al seno: l’iniziativa dell’Andos al Parco del Cormor

Camminata al Parco del Cormor.

Nel mese rosa della prevenzione del tumore al seno, Andos Udine organizza come da tradizione CamminAndos Insieme, quarta edizione della camminata non competitiva di sensibilizzazione contro il tumore al seno; l’appuntamento è per domenica 6 ottobre, con partenza dalle 10, al Parco del Cormor di Udine.

Il percorso si snoda lungo sette chilometri all’interno dell’area verde ed è aperta a tutti: dai camminatori ed amanti del jogging, ai runner esperti, dagli atleti diversamente abili a tutti coloro che si vogliono far accompagnare dal proprio amico a quattro zampe.

“Correre – spiega la presidente dell’Andos Udine, Mariangela Fantin -, è decisamente l’attività sportiva più ‘green’ in assoluto: è semplice e naturale infilarsi le scarpe da jogging e fare una bella corsa in mezzo alla natura. La camminata ha infatti come obiettivo sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno e sui benefici della attività sportiva, diffondendo lo sport a tutti i livelli, soprattutto amatoriale”.

“Anche questa edizione ricorderà Silvia Gobbato e Nadia Orlando, due ragazze rimaste tragicamente e brutalmente vittime della violenza di genere”. Nel 2018, l’Andos di Udine aveva piantato uno yuzu, un arbusto di agrume giapponese, lungo l’Ippovia del Cormor; questa volta, nello stesso luogo verrà deposto un mazzo di fiori, con la volontà di ribadire ancora una volta che la donna va sempre rispettata.

Ci si potrà iscrivere alla 4° “CamminANDOSinsieme” direttamente il giorno della camminata al Parco del Cormor, dalle 8:30 alle ore 9:45, al costo di € 3,00. A tutti i partecipanti un gadget in ricordo della giornata. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’ufficio Città Sane di Udine, e di sette Comuni (Udine, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Remanzacco e Tavagnacco). Ha il supporto dell’Ana Sezione di Udine, Unci-Unione nazionale Cavalieri d’Italia di Udine, del Csen-Centro sportivo educativo nazionale; del Club Unesco di Udine, dell’Atletica Cus, della Banca di Udine e dell’oreficeria Romagna.