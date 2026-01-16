Il fumo nero, poi le fiamme: incendio in un garage di Fontanafredda

L’incendio a Ranzano di Fontanafredda.

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 16 gennaio, a Ranzano, frazione di Fontanafredda dove un incendio è scoppiato all’interno di un’autorimessa. L’allarme è stato lanciato direttamente dalla proprietaria dell’abitazione che, dopo aver notato un denso fumo nero fuoriuscire dal portone del garage, ha immediatamente contattato la sala operativa di Pordenone.

I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente inviando sul posto la prima partenza e l’autobotte dalla sede centrale. All’interno del locale interessato dal rogo si trovavano un’autovettura, una bicicletta elettrica e diverse attrezzature, oltre all’inverter e alle batterie al servizio dell’impianto fotovoltaico dell’immobile.

Il rapido intervento delle squadre, coordinate dal funzionario di guardia, ha permesso di contenere e spegnere le fiamme prima che queste potessero coinvolgere i pannelli fotovoltaici posizionati sulla copertura o propagarsi alle strutture adiacenti. Non si registrano persone coinvolte. Le operazioni sono proseguite con il minuto spegnimento e le verifiche tecniche necessarie a mettere in sicurezza l’area, mentre le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora in corso di accertamento.