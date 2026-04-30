Cambio di gestione in Cantinetta del Borgo: il saluto di Daniele Corrado dopo 8 anni

“Questo locale mi ha dato moltissimo: ci abbiamo messo l’anima e creduto ogni giorno”. Con queste parole Daniele Corrado ripercorre gli anni intensi alla guida della Cantinetta del Borgo, in vicolo Sillio 6 a Udine. Un’esperienza appena conclusa dopo otto anni nello storico locale del centro, diventato un punto di riferimento non solo per l’offerta enogastronomica, ma anche per il celebre MercoleGin, evento che ha contribuito a lanciare un format poi diffuso in diverse città italiane.

Si chiude un’epoca alla Cantinetta

L’iniziativa nacque proprio qui nel 2015, da un’idea dell’imprenditore friulano Davide Appi. “Il MercoleGin è stato uno dei motivi che ci hanno spinto a investire in questa realtà: ci ha dato tanto e ne sono davvero felice”, aggiunge Corrado. “Sono grato a tutti i clienti che ci hanno sostenuto in questi anni. Ora, con un figlio, sento che è arrivato il momento di cambiare vita e dare priorità alla famiglia. Il mio pensiero va a tutte le persone che sono passate a trovarci: le parole non bastano per esprimere la nostra gratitudine”.

“Con un’ultima, emozionante serata del MercoleGin a Udine, nella Cantinetta che abbiamo conosciuto in questi otto anni, si chiude un percorso che ci ha visto condividere oltre 200 appuntamenti insieme”, commenta Appi. “Un grazie a Daniele per aver creduto in questa iniziativa ed essere stato un compagno di viaggio prezioso, insieme ai migliori auguri per il futuro”.

Per la Cantinetta del Borgo si apre ora un altro capitolo, con una nuova gestione in arrivo. “Auguro a chi raccoglierà il testimone di vivere le stesse soddisfazioni che ho provato io tra queste mura”, conclude Corrado.

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