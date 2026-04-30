Boschi e borgate in Val Resia: torna la camminata tra natura e tradizione

La Val Resia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di natura e attività all’aria aperta: venerdì 1° maggio 2026 torna la 43ª Camminata in Val Resia, manifestazione podistica non competitiva che unisce sport, paesaggio e tradizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Sportiva Val Resia, si svolgerà presso il campo sportivo in località “Rop”, con iscrizioni aperte a partire dalle ore 7.00.

Due i percorsi proposti, pensati per accogliere partecipanti con diversi livelli di preparazione. Il tracciato rosso, lungo 6,85 chilometri con un dislivello di 281 metri, è ideale per famiglie e per chi vuole vivere la giornata immerso nella natura.

Il percorso blu, di 12 chilometri con 552 metri di dislivello, è invece dedicato agli escursionisti più allenati. La partenza sarà libera dalle ore 8.00 alle 10.30. Lungo i tracciati saranno presenti diversi punti ristoro per garantire supporto e ristoro ai partecipanti durante il percorso.

Sport, convivialità e musica nel pomeriggio

Il programma della giornata non si esaurisce con la camminata. Alle 12.30 è previsto il pasta party, seguito dalle premiazioni alle 13.30. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, spazio anche all’intrattenimento musicale.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo un chiosco gastronomico presso il campo sportivo, mentre lungo il percorso, in particolare in piazza Tiglio, saranno presenti anche caratteristici mercatini locali. Non mancheranno gadget per i primi iscritti e premi gastronomici.

La quota di partecipazione è fissata in 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni. I più piccoli potranno partecipare gratuitamente. L’iscrizione comprende ristori lungo il percorso, pastasciutta e acqua all’arrivo. In caso di maltempo, la manifestazione verrà annullata.

Un’occasione per scoprire la Val Resia

La Camminata in Val Resia rappresenta un appuntamento che va oltre lo sport, offrendo l’occasione di scoprire uno degli angoli più suggestivi del Friuli Venezia Giulia e promuovendo uno stile di vita attivo a contatto con l’ambiente.