Primo maggio con il sole in Friuli, ponte all’insegna del bel tempo

Ponte del Primo maggio con il sole in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni meteo annunciano infatti giornate stabili e prevalentemente serene su tutta la regione, con temperature in progressivo aumento soprattutto in pianura. Dopo un avvio ancora fresco, in particolare al mattino e nelle zone interne, il clima diventerà via via più mite, favorendo gite fuori porta, passeggiate e iniziative all’aperto.

Per venerdì 1 maggio il cielo sarà sereno su tutta la regione. Nelle ore notturne e al mattino, lungo la costa, soffierà Bora moderata, destinata poi a lasciare spazio alla brezza nel corso della giornata, anche se a Trieste e sul Carso potrà resistere ancora un po’ di Borino. Le temperature saranno piuttosto basse al mattino, soprattutto in pianura e in montagna, con minime comprese tra 2 e 6 gradi nelle aree pianeggianti e tra 9 e 12 gradi sulla costa. Nel pomeriggio, però, il clima sarà mite: in pianura le massime potranno raggiungere i 20-23 gradi, mentre lungo il litorale si fermeranno tra 16 e 18 gradi.

Sole anche sabato

La giornata di sabato 2 maggio confermerà il tempo stabile, con cielo sereno e venti a regime di brezza. Le correnti saranno deboli al mattino e più sostenute nel pomeriggio. Le temperature saliranno ulteriormente: in pianura sono previste minime tra 6 e 9 gradi e massime tra 22 e 25 gradi, mentre sulla costa i valori oscilleranno tra 10-13 gradi al mattino e 17-19 gradi nelle ore più calde.

Domenica temperature in aumento

Anche domenica 3 maggio sarà caratterizzata dal bel tempo. Il cielo resterà sereno, con venti di brezza e temperature in ulteriore lieve aumento in pianura. Nel corso del pomeriggio e della sera saranno possibili alcune velature, senza però compromettere il quadro generale. In pianura le minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi e le massime tra 23 e 25 gradi; sulla costa si andrà dai 12-14 gradi del mattino ai 19-21 gradi del pomeriggio.

Lunedì più variabile

Un primo cambiamento è atteso per lunedì 4 maggio, quando il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, con possibile aumento della nuvolosità in serata. Sulla costa soffierà vento da sud moderato. Le temperature resteranno comunque miti, con massime ancora comprese tra 23 e 25 gradi in pianura e tra 19 e 21 gradi lungo la costa.