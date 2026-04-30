Primo maggio con il sole in Friuli, ponte all’insegna del bel tempo

30 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Ponte del Primo maggio con il sole in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni meteo annunciano infatti giornate stabili e prevalentemente serene su tutta la regione, con temperature in progressivo aumento soprattutto in pianura. Dopo un avvio ancora fresco, in particolare al mattino e nelle zone interne, il clima diventerà via via più mite, favorendo gite fuori porta, passeggiate e iniziative all’aperto.

Per venerdì 1 maggio il cielo sarà sereno su tutta la regione. Nelle ore notturne e al mattino, lungo la costa, soffierà Bora moderata, destinata poi a lasciare spazio alla brezza nel corso della giornata, anche se a Trieste e sul Carso potrà resistere ancora un po’ di Borino. Le temperature saranno piuttosto basse al mattino, soprattutto in pianura e in montagna, con minime comprese tra 2 e 6 gradi nelle aree pianeggianti e tra 9 e 12 gradi sulla costa. Nel pomeriggio, però, il clima sarà mite: in pianura le massime potranno raggiungere i 20-23 gradi, mentre lungo il litorale si fermeranno tra 16 e 18 gradi.

Sole anche sabato

La giornata di sabato 2 maggio confermerà il tempo stabile, con cielo sereno e venti a regime di brezza. Le correnti saranno deboli al mattino e più sostenute nel pomeriggio. Le temperature saliranno ulteriormente: in pianura sono previste minime tra 6 e 9 gradi e massime tra 22 e 25 gradi, mentre sulla costa i valori oscilleranno tra 10-13 gradi al mattino e 17-19 gradi nelle ore più calde.

Domenica temperature in aumento

Anche domenica 3 maggio sarà caratterizzata dal bel tempo. Il cielo resterà sereno, con venti di brezza e temperature in ulteriore lieve aumento in pianura. Nel corso del pomeriggio e della sera saranno possibili alcune velature, senza però compromettere il quadro generale. In pianura le minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi e le massime tra 23 e 25 gradi; sulla costa si andrà dai 12-14 gradi del mattino ai 19-21 gradi del pomeriggio.

Lunedì più variabile

Un primo cambiamento è atteso per lunedì 4 maggio, quando il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, con possibile aumento della nuvolosità in serata. Sulla costa soffierà vento da sud moderato. Le temperature resteranno comunque miti, con massime ancora comprese tra 23 e 25 gradi in pianura e tra 19 e 21 gradi lungo la costa.

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