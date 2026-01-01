Il Capodanno di Udine illuminato da 500 droni

Lo spettacolo dei droni per il Capodanno di Udine.

Udine ha salutato l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolo inedito che ha trasformato il cielo cittadino in un palcoscenico luminoso. Per la prima volta, il capoluogo friulano ha scelto un drone show per celebrare il Capodanno, regalando a cittadini e visitatori un’esperienza diversa ma ugualmente suggestiva.

Lo spettacolo ha affascinato sia chi ha affollato la piazza principale per i festeggiamenti sia chi ha seguito l’evento da balconi, finestre o punti panoramici della città. Cinquecento droni, perfettamente sincronizzati, hanno preso il volo dando vita a un susseguirsi di figure luminose e animazioni estremamente dettagliate.

Nel cielo si è sviluppata una vera e propria narrazione visiva: ogni drone ha seguito un percorso prestabilito, creando immagini dinamiche. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente è stata la voce narrante che ha accompagnato il pubblico per tutta la durata dello show, circa quindici minuti, guidando gli spettatori all’interno di una storia fatta di luci, forme e movimento.