Gli esplode un petardo in mano, ferito un 15enne a Sedegliano

Il 15enne ha riportato gravi ferite alla mano.

Un ragazzo di 15 anni rimasto gravemente ferito alla mano nella serata di Capodanno al forte di Sedegliano, dove si era recato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno accendendo alcuni petardi e osservando gli spettacoli pirotecnici nei dintorni.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava maneggiando un pertardo quando gli è improvvisamente esploso in mano, provocandogli gravi lesioni a un arto. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari della Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria), che hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza il ragazzo.

Vista la gravità delle ferite riportate, i soccorritori hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale di Pordenone, struttura specializzata in chirurgia della mano, dove il quindicenne è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma il ragazzo è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso.