Notte di lavoro per i vigili del fuoco: oltre 20 interventi

Gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte di Capodanno.

È stata una notte di San Silvestro particolarmente intensa per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine, impegnati senza sosta tra la mezzanotte e le prime ore del mattino del 1° gennaio. In totale sono stati 21 gli interventi effettuati sul territorio, quasi tutti legati a incendi e situazioni di potenziale pericolo.

Le squadre sono intervenute ripetutamente per cassonetti in fiamme in diversi comuni della provincia: Udine, Buttrio, Malborghetto, Codroipo e Tavagnacco. Nel capoluogo friulano, inoltre, i pompieri hanno domato un incendio scoppiato all’interno del parco giochi di via Riccardo Di Giusto, evitando che le fiamme si propagassero alle strutture vicine.

Non sono mancati gli interventi in montagna: poco prima delle 1, è stato segnalato un incendio boschivo sul monte Tenchia, che è stato circoscritto e messo sotto controllo. Più complessa, invece, la situazione sul monte Cuarn, nel comune di Lauco, dove dalle 5.30 del mattino è proseguito un rogo in una zona particolarmente impervia. Per facilitare le operazioni di spegnimento è stato previsto l’intervento dell’elicottero della Protezione civile regionale.

Incendio anche a Forgaria, poco dopo le due le fiamme hanno coinvolto il tetto in legno di una casa per vacanze. Le fiamme hanno danneggiato parte della copertura dell’edificio, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Gemona del Friuli e San Daniele, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. Fortunatamente non si segnalano feriti né persone intossicate. In tutto il Friuli Venezia Giulia sono stati segnalati 36 interventi.