Udine si tinge di bianconero alla presentazione dell’Udinese.

Udine si è tinta di bianconero in una serata di grande festa per tutti i tifosi dell’Udinese. Piazza Libertà si è trasformata nel cuore pulsante della passione friulana, accogliendo una folla straordinaria di oltre diecimila persone per la presentazione ufficiale della squadra, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A.

L’evento, condotto con dalla giornalista di Sky Sport Marina Presello e da Alessandro Pomarè, ha visto sfilare sul palco i protagonisti di una nuova stagione carica di aspettative. Una serata che non solo ha rinnovato il legame profondo tra la squadra e il suo territorio, ma ha anche rafforzato il senso di appartenenza e la motivazione di tutti in vista del debutto stagionale contro il Bologna.

Tra i momenti più emozionanti, il ritorno tanto atteso di Alexis Sanchez, accolto da un tripudio di applausi. “Udinese è stata la mia prima famiglia. Sono andato via dopo la Champions, ero arrivato bambino ed ora è bellissimo ritornare. Possiamo fare ancora grandi cose insieme”, ha dichiarato l’attaccante cileno, visibilmente commosso dall’affetto ricevuto.

La serata è stata anche un’occasione per celebrare i grandi traguardi dello sport friulano, con la partecipazione delle campionesse olimpiche nella spada femminile a squadre, Mara Navarria e Giulia Rizzi, entrambe grandi tifose dell’Udinese. Il loro intervento ha arricchito ulteriormente una festa che è stata non solo calcistica, ma un vero e proprio omaggio alla cultura sportiva della regione.

Non sono mancate le parole di incoraggiamento da parte di mister Runjaic e dei capitani Bijol e Thauvin, che hanno sottolineato l’importanza del supporto dei tifosi per affrontare al meglio la stagione. “Grazie a tutti i nostri tifosi. Siete fantastici, ci date una grande energia in vista della partita di Bologna”, ha dichiarato Runjaic. Un messaggio di unità e di fiducia, che rispecchia il clima positivo che si respira intorno alla squadra. La serata si è conclusa con un forte senso di appartenenza e una rinnovata voglia di successo, con tutti i presenti pronti a sostenere i bianconeri in questa nuova avventura.

Venanzi: “L’Udinese porta la bandiera e i colori della nostra città in tutta Italia”

“Ospitare qui l’Udinese, la squadra della nostra città, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione”, ha commentato il Vicesindaco Alessandro Venanzi, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale nel corso della presentazione ufficiale della squadra bianconera per la stagione 24-25, avvenuta martedì sera in Piazza Libertà. “L’Udinese porta la bandiera e i colori della nostra città in tutta Italia e da sempre è motivo di unione e condivisione per l’intera comunità friulana. Quest’anno lo sarà evidentemente ancora di più, con il ritorno di un giocatore amatissimo come Alexis Sanchez, che è esploso molto giovane in maglia bianconera, si è affermato come uno dei migliori giocatori della sua generazione in Europa ed è riconosciuto come il più evidente esempio della visione e del grande lavoro di una società come l’Udinese.

I bianconeri giocheranno per il trentesimo anno consecutivo nel massimo campionato di calcio italiano, un traguardo che poche squadre cosiddette ‘provinciali’ possono vantare”, ha detto Venanzi. “Noi saremo pronti a sostenere per un’altra stagione l’Udinese al fianco dei tifosi, un altro grande fiore all’occhiello che tutta Italia può vedere e sentire durante ogni partita allo Stadio Friuli, sperando di vivere un’annata importante. Possibilmente meno al cardiopalma rispetto a quella passata”, scherza infine il Vicesindaco.

Anzil: “Legame tra squadra e Friuli ogni anno più forte”

La città di Udine è conosciuta in tutto il mondo grazie all’Udinese Calcio e a questa squadra è legato l’intero popolo friulano: è un legame antico, che diventa ogni anno sempre più forte; una passione e un modo di sentire che si tramanda da una generazione all’altra: il bambino viene accompagnato allo stadio per la prima volta dal padre, per vedere la sua prima partita dei bianconeri; quel bambino, una volta grande, porterà a sua volta suo figlio sugli spalti. L’Udinese è l’orgoglio del popolo friulano. La Regione continuerà per questo, e convintamente, a sostenerla”.