Case popolari, nuove graduatorie dal 15 luglio: cambiano le liste per gli alloggi Ater Udine

Nuove graduatorie per chi attende un alloggio di edilizia residenziale pubblica in provincia di Udine. Dal 15 luglio 2026 saranno pubblicate le nuove liste definitive relative ai bandi Ater Udine n. 1/2025 e n. 2/2025, che sostituiscono quelle diffuse lo scorso 6 maggio. Le graduatorie resteranno consultabili fino al 13 agosto 2026 e riguardano sia il Comune di Udine sia diversi Comuni della provincia.

Quali Comuni sono coinvolti

Il bando n. 1/2025 riguarda gli alloggi del Comune di Udine. Il bando n. 2/2025 interessa invece i Comuni di Amaro, Artegna, Bordano, Buja, Cavazzo Carnico, Gemona del Friuli, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Tolmezzo, Trasaghis, Venzone e Verzegnis.

Le nuove graduatorie si sono rese necessarie dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 70/2026, depositata il 7 maggio, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte della normativa regionale relativa ai requisiti di accesso.

Riammesse alcune domande escluse

La nuova legge regionale n. 6/2026, pubblicata il 29 giugno, ha recepito quanto stabilito dalla Corte costituzionale prevedendo la riammissione delle domande presentate per i bandi pubblicati dal 1° gennaio 2025 che erano state escluse esclusivamente per la mancanza del requisito della residenza minima in Friuli Venezia Giulia. La nuova formulazione delle graduatorie è stata effettuata dopo le verifiche sui requisiti soggettivi da parte della Commissione competente.

Assegnazioni degli alloggi al via da settembre

A partire dal 14 settembre 2026 Ater Udine potrà procedere con l’assegnazione degli alloggi disponibili, seguendo l’ordine previsto dalle graduatorie e tenendo conto delle caratteristiche degli appartamenti e della composizione dei nuclei familiari.

Tra gli alloggi che potranno essere assegnati ci sono anche quelli di nuova costruzione realizzati a Udine, in via Eritrea, e a Osoppo, in via Batterie. Gli aspiranti inquilini nelle prime posizioni delle graduatorie saranno comunque contattati per le verifiche necessarie, con l’obiettivo di accelerare il più possibile le procedure.

“L’approvazione delle nuove graduatorie conclude il percorso di adeguamento previsto dalla legge regionale 6/2026 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2026 – dichiara la presidente di Ater Udine, Vanessa Colosetti –. L’Azienda ha lavorato per garantire il pieno rispetto della normativa e consentire la prosecuzione delle procedure relative ai bandi n. 1/2025 e n. 2/2025″.

“Le nuove graduatorie permetteranno di procedere con le assegnazioni degli alloggi disponibili nell’ambito di questi bandi, tra cui anche i nuovi immobili realizzati da Ater in via Eritrea a Udine e in via Batterie a Osoppo”, aggiunge Colosetti. Le nuove graduatorie saranno disponibili dal 15 luglio 2026 sul sito di Ater Udine.