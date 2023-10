Premiati tre chef udinesi.

Giorgio Mazzolari, Pino Tranchi e Mauro Verona sono i tre chef udinesi insigniti del prestigioso Collegium Cocorum della Federazione Italiana Cuochi – Titolo onorifico risalente alla Roma Imperiale, è oggi concessa agli Chef che hanno operato da oltre venticinque anni nell’Arte Culinaria, onorando sempre ed ovunque la Tradizione e il Prestigio della Millenaria Cucina Italiana.

Il 10 ottobre scorso nell’Auditorium Antonianum di Roma, centro congressi dell’Università Pontificia, erano presenti alla consegna delle onorificenze alte cariche politiche e religiose nazionali che mantengono un particolare legame con le “berrette bianche”, fra cui il Presidente Vicario del Senato della Repubblica Gian Marco Centinaio, Francesco Emilio Borrelli, Alfonso Pecoraro Scanio, il Presidente della Regione Lazio Antonello Aurigemma, Fabrizio Santori dell’Assemblea Capitolina.

La Premier Giorgia Meloni ha inviato un messaggio molto sentito, in cui ringrazia queste donne e uomini impegnati duramente ogni giorno per portare l’eccellenza della cucina italiana nel mondo. Ha espresso soddisfazione anche per l’immagine positiva del Belpaese che i cuochi italiani contribuiscono ad esportare nel mondo, grazie alla loro arte e capacità valorizzano prodotti del territorio unici e potenziano ulteriormente il Made in Italy con tutte le economie connesse.

Altrettanto sentito ed emozionante il messaggio del Presidente Nazionale FIC Rocco Pozzulo, impegnato da anni per far riconoscere e classificare alle Istituzioni questo mestiere come “lavoro usurante”: ha toccato temi concreti del rovescio della medaglia di questa professione, su tutti gli orari di lavoro che costano sacrifici e rinunce personali, talvolta anche immolazioni famigliari e ha ringraziato tutti in modo molto toccante, ricordando anche gli sforzi del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze FIC impegnati in prima linea in calamità naturali.

Nella rassegna sono intervenuti Roberto Copparoni, Direttore Generale della sicurezza degli alimenti e nutrizione, e evidenziando quanto sia importante la conoscenza, oggi più che mai, degli operatori impegnati nelle cucine professionali, per evitare rischi alimentari dannosi per la salute umana sempre più diffusi.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente dell’Associazione Cuochi Udine Annalisa Battigelli e dalla Presidente dell’Unione Cuochi FVG Marina Ferigo per il prestigio portato alla nostra Regione. Commossi, i tre hanno dedicato questo titolo a persone a loro molto care, che direttamente o indirettamente hanno supportato la loro passione e professionalità, alzando il dito al cielo e toccandosi il petto.