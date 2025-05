L’incidente questa mattina sulla pista da motocross di Caneva.

Brutto incidente sulla pista da motocross di Caneva, dove una ragazza di 15 anni è rimasta ferita durante un allenamento nella mattinata di oggi. L’adolescente, impegnata in una sessione di guida sportiva, ha perso il controllo della moto in prossimità di una curva, venendo sbalzata dal mezzo e finendo violentemente contro un palo in legno della recinzione.

L’impatto, avvenuto dopo un volo di circa dieci metri, le ha causato un grave trauma alla schiena. I soccorsi sono stati immediati: sul posto è giunto l’elisoccorso che ha provveduto al trasporto urgente della giovane all’ospedale di Udine per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, la 15enne non sarebbe in pericolo di vita.