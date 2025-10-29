Un ciclamino per la ricerca: la Round Table Udine in campo contro la fibrosi cistica

La raccolta fondi a favore della ricerca per la fibrosi cistica.

Un gesto semplice, ma dal grande valore: sabato 25 ottobre la Round Table 24 Udine ha dimostrato ancora una volta come solidarietà e impegno possano fare la differenza; i soci del club, guidati dal presidente Mihai Andrei Gabara, hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC).

ISi sono messi in prima linea presso il banchetto allestito all’interno del punto vendita Tecnomat di Reana del Rojale. Per un’intera giornata, hanno offerto il loro tempo e le loro energie per sostenere una causa di vitale importanza: il finanziamento della ricerca scientifica per sconfiggere la fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia. L’iniziativa ha visto i volontari della Round Table distribuire ciclamini e palloncini colorati ai bambini, in cambio di un’offerta libera, unendo la generosità dei clienti alla missione della FFC.

Il contributo della Round Table 24 Udine è stato di natura operativa e volontaristica. I fondi raccolti durante l’evento sono stati interamente gestiti e devoluti direttamente alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, garantendo che ogni donazione vada a sostenere i progetti di ricerca più promettenti.

L’iniziativa non si è limitata a Udine: numerose altre Tavole della Round Table in tutta Italia hanno preso parte alla campagna, creando una rete di solidarietà nazionale che unisce comunità e volontari in un unico obiettivo. L’evento si conferma un esempio virtuoso di come la sinergia tra le associazioni possa generare un impatto significativo, sensibilizzando la comunità e raccogliendo risorse preziose per un futuro senza fibrosi cistica.