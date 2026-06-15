Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 16 giugno

Il passaggio di alcuni veloci fronti in quota potrebbero portare un po’ di meteo instabile, martedì e mercoledì, sul Friuli Venezia Giulia: la giornata di martedì 16 giugno inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre dalle ore centrali della giornata è attesa una situazione più variabile.

Nel pomeriggio, sulla zona montana sarà probabile lo sviluppo di rovesci o temporali che potranno poi estendersi anche alla pianura e, con minore probabilità, alla costa; non si esclude che qualche temporale possa risultare localmente forte. Sulla costa soffierà Borino al mattino, seguito da brezze nel pomeriggio.

Le temperature minime in pianura saranno comprese tra 15 e 18 gradi, con massime tra 28 e 31 gradi; a 2000 metri si attesteranno intorno ai 9 gradi. Sulla costa le minime saranno tra 19 e 21 gradi, le massime tra 26 e 28 gradi, mentre a 1000 metri si prevedono circa 17 gradi.