Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 16 giugno

15 Giugno 2026

di Redazione

Il passaggio di alcuni veloci fronti in quota potrebbero portare un po’ di meteo instabile, martedì e mercoledì, sul Friuli Venezia Giulia: la giornata di martedì 16 giugno inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre dalle ore centrali della giornata è attesa una situazione più variabile.

Nel pomeriggio, sulla zona montana sarà probabile lo sviluppo di rovesci o temporali che potranno poi estendersi anche alla pianura e, con minore probabilità, alla costa; non si esclude che qualche temporale possa risultare localmente forte. Sulla costa soffierà Borino al mattino, seguito da brezze nel pomeriggio.

Le temperature minime in pianura saranno comprese tra 15 e 18 gradi, con massime tra 28 e 31 gradi; a 2000 metri si attesteranno intorno ai 9 gradi. Sulla costa le minime saranno tra 19 e 21 gradi, le massime tra 26 e 28 gradi, mentre a 1000 metri si prevedono circa 17 gradi.

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