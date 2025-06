Al volante ubriaco: guida contromano in autostrada, poi si ferma e crolla sul volante

Al volante con tasso alcolico da record: contromano in autostrada, poi si ferma e crolla sul volante

Ubriaco, guidava in contromano in autostrada: denunciato.

Nella mattinata del 7 giugno, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, classe 1994, per guida in stato di ebbrezza alcolica e per aver percorso contromano un tratto dell’autostrada.

Intorno alle 4 del mattino, il Centro Operativo della Polizia Stradale di Udine ha ricevuto una segnalazione riguardante un veicolo che procedeva contromano lungo la NSA 326, nei pressi della galleria Monte d’Oro, in direzione Rabuiese e confine di Stato Italo-Sloveno.

Una pattuglia della Polizia Stradale si è subito recata sul posto, trovando il veicolo fermo sulla corsia di marcia, ma posizionato in senso opposto. Alla guida è stato identificato un uomo riverso sul volante in evidente stato di ebbrezza, poi confermata dall’etilometro con un tasso di 2,64 grammi di alcol per litro di sangue, un livello pericolosamente alto.

L’uomo aveva interrotto la guida sulla corsia di sorpasso, sprofondando in uno stato di incoscienza, esponendo sé stesso e gli altri utenti della strada a gravi rischi di incidente. Oltre alla guida in stato di ebbrezza, gli è stata contestata la violazione del Codice della Strada relativa alla circolazione contromano sulle autostrade. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza il conducente e il veicolo, ritirando la patente e sequestrando l’auto.

In situazioni di veicoli contromano, si raccomanda agli automobilisti di seguire le indicazioni sui pannelli luminosi, rallentare e, se possibile, uscire dalla carreggiata fermandosi in un’area di servizio o di sosta; in caso contrario, è importante rallentare e mantenere la destra. Spesso, come nel caso in oggetto, chi viaggia contromano si sposta sulla corsia di sorpasso convinto di trovarsi sulla propria corsia di marcia