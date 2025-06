Cinema all’aperto a Udine: arriva il film su Bob Dylan

New York, 1961. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Durante l’ascesa verso la fama stringe rapporti profondi con le icone musicali del Greenwich Village, culminando in una performance innovativa e controversa che risuona in tutto il mondo. Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in A COMPLETE UNKNOWN di James Mangold (Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, Le Mans ’66 – La grande sfida) che racconta l’elettrizzante storia vera dietro l’ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia.

Il film sarà in programma lunedì 30 giugno al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio! La proiezione avrà inizio alle 21.30 (appena fa buio) e la biglietteria aprirà alle 21.00. La prevendita online è invece attiva sul sito www.visionario.movie.

Il cinema all’aperto al Giardino Loris Fortuna è un’iniziativa di Comune di Udine + UdineEstate2025 con la collaborazione di CEC + Visionario + Mediateca Mario Quargnolo, con il supporto di Despar Nord e di Regione FVG, Europacinemas.