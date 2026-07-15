Imprenditore aggredito e derubato in casa a Lignano: caccia ai 3 rapinatori

La rapina nella notte a Lignano.

Aggredito e rapinato all’interno della propria abitazione nel cuore della notte. È accaduto a Lignano Sabbiadoro, dove il titolare di una struttura ricettiva è stato sorpreso da almeno tre malviventi con il volto coperto.



L’agguato è avvenuto poco prima delle 4 di oggi, mercoledì 15 luglio. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori sarebbero riusciti a introdursi nella casa dell’imprenditore e lo avrebbero affrontato per farsi consegnare denaro e altri beni.

Colpito al volto durante la rapina

Nel corso dell’aggressione, l’uomo è stato colpito al volto dai componenti della banda. I malviventi si sono poi dati alla fuga portando con sé il bottino.



Il valore di quanto sottratto è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di una somma consistente. La vittima ha riportato alcune lesioni al volto che, fortunatamente, non sembrerebbero essere gravi.

Acquisite le immagini delle telecamere

Sull’episodio stanno indagando gli agenti della Polizia, che hanno già acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.



I filmati sono ora al vaglio degli investigatori, insieme agli altri elementi raccolti attraverso gli strumenti di indagine tecnologica. L’analisi delle immagini potrebbe fornire indicazioni utili sugli spostamenti dei rapinatori e sul mezzo utilizzato per la fuga. Le ricerche dei responsabili sono in corso. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’irruzione e verificare se i banditi conoscessero le abitudini dell’imprenditore e la presenza del bottino all’interno dell’abitazione.