Nuove maglie degli arbitri: Lega Calcio Friuli Collinare insieme a Banca 360 FVG

Presentate le nuove maglie degli arbitri della Lega Calcio Friuli Collinare.

Nella prestigiosa sala del Consiglio di Amministrazione della sede di viale Tricesimo di Banca 360 FVG si è svolta la presentazione ufficiale delle nuove maglie degli arbitri della Lega Calcio Friuli Collinare (LCFC).



Le nuove divise, realizzate dal partner tecnico Dana Sport, rappresentano un connubio tra design moderno, qualità dei materiali e forte identità, valorizzando il ruolo degli all’interno del movimento LCFC. Maglie curate nei dettagli, pensate per garantire comfort in campo, ma anche per rappresentare nei campi di calcio l’immagine della LCFC.

Un elemento simbolico e fortemente identitario che arricchisce le divise è il logo “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA”, marchio regionale che identifica iniziative, prodotti e attività in sintonia con i valori di sostenibilità ambientale, sociale ed economica del nostro territorio. La presenza di questo logo è un chiaro segno di riconoscimento dell’attività di promozione sportiva che la LCFC svolge in Regione da oltre 40 anni, coinvolgendo quasi 8.000 tesserati.

La presentazione della nuova partnership.

Cuore dell’evento è stata la presentazione della nuova partnership tra LCFC e BANCA 360 FVG, istituto che da quest’anno accompagnerà la Lega come sponsor ufficiale. Una collaborazione che va ol

Il Presidente della LCFC, Daniele Tonino, ha sottolineato come questa sinergia rappresenti un passo importante per il movimento: “Questa collaborazione è un riconoscimento significativo per l’attività della LCFC, che da anni investe su organizzazione, digitalizzazione, formazione e qualità dei servizi, con l’obiettivo di proporre campionati coerenti alla domanda di fare sport, un’attività che ha per riferimento la salute dei praticanti e i valori del fair play, pur conservando lo spirito autentico del calcio amatoriale. Un segnale forte, che conferma come la LCFC continui a essere un punto di riferimento nel panorama calcistico regionale, capace di creare valore attraverso relazioni solide e visione a lungo termine”.

La partecipazione del Presidente di Banca 360 FVG, Luca Occhialini, ha sottolineato l’importanza che l’istituto di credito cooperativo attribuisce alle realtà sportive del territorio: “Il nostro è un impegno concreto, che conferma la volontà della banca di sostenere iniziative capaci di promuovere coesione sociale, partecipazione e inclusività – le sue parole -. Il calcio amatoriale è l’essenza stessa dello sport, capace di unire generazioni, comunità e storie diverse. A questo proposito, sosteniamo con entusiasmo la proposta della Lega Calcio Friuli Collinare di aprire anche ai giovanissimi, coinvolgendoli nei loro valori di inclusione e divertimento senza l’assillo del risultato. Sostenere la LCFC significa essere accanto a un modello di sport che valorizza il territorio e mette al centro le persone. Per noi, che siamo orgogliosi sponsor di maglia anche di Udinese Calcio, in Serie A, non a caso sempre assieme al motto di promozione regionale “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA“, affiancare le realtà dilettantistiche, e i professionisti più affermati, con tanto di visibilità planetaria, ha il medesimo scopo: essere parte attiva della nostra comunità”.