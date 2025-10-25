Colazione e Cinema, il film in programma domenica al Visionario

Nuovo appuntamento al cinema Visionario di Udine con Buona Domenica!, che ogni domenica mattina riporta sullo schermo alcuni dei migliori titoli del 2025, assieme alle prime visioni, ma abbinando a questi titoli una colazione o un brunch.

Domenica 26 ottobre colazione e brunch saranno disponibili con Le città di pianura di Francesco Sossai (in programma alla ore 10.10 e 12.10), un road movie nella sterminata pianura veneta che viaggia alla velocità con cui si smaltisce una sbronza, e Una battaglia dopo l’altra (alle ore 10.30) di Paul Thomas Anderson, action necessariamente sui generis con protagonisti Leonardo Di Caprio, Benicio Del Toro e Sean Penn. Sotto il segno del Bu.chetto, gli spettatori più mattinieri potranno fare colazione al Bistrò Primafila del bookshop, spendendo solo €6 per croissant, cappuccino e biglietto. Chi ama svegliarsi più tardi potrà invece gustare un delizioso brunch con soli €11,90 (che comprendono il biglietto per il film).

Ma non finisce qui! Domenica torna anche l’appuntamento con le grandi produzioni teatrali inglesi del National Theatre – selezionate in esclusiva per il pubblico del Visionario! Alle ore 11.00 sullo schermo Inter Alia, interpretato da Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl). La scrittrice Suzie Miller e il regista Justin Martin si riuniscono, dopo il loro successo mondiale Prima Facie, per questa intensa disamina della mascolinità moderna e della maternità. Jessica Parks, giudice della Crown Court di Londra, cambia e sfida il sistema, un caso alla volta. Ma dietro la toga, Jessica è una fan del karaoke, una moglie amorevole e una madre comprensiva. Possibile? La proiezione sarà in inglese con sottotitoli in lingua inglese. Biglietto intero €10, ridotto €8.