Piscina di Gorizia, modello virtuoso: la Regione promuove la gestione dell’impianto

Un sopralluogo per verificare lo stato dell’impianto e, soprattutto, per misurare sul campo l’efficacia degli investimenti pubblici nello sport. È quanto avvenuto ieri alla piscina di via Capodistria a Gorizia, gestita dall’Associazione sportiva dilettantistica Gorizia Nuoto, dove il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil ha incontrato i rappresentanti del sodalizio, alla presenza tra gli altri del vicesindaco Chiara Gatta.

“Il sopralluogo alla piscina gestita dalla Gorizia Nuoto ha permesso di constatare l’ottima gestione, da parte del sodalizio, dei contributi erogati dalla Regione – ha spiegato Anzil – . È la dimostrazione di come queste realtà associative sappiano trasformare in investimenti concreti le risorse che l’Amministrazione regionale mette a disposizione dell’impiantistica sportiva del territorio“.

Nell’occasione, alla presenza tra gli altri del vicesindaco di Gorizia Chiara Gatta, il rappresentante della Giunta regionale ha fatto un sopralluogo alla piscina di via Capodistria, per la quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro (interventi per il rilancio 2022), a cui si sono aggiunti 400.000 euro tramite la Concertazione 2023/2025 e ulteriori 90.000 euro con la Legge di stabilità 2025.

Nel dettaglio, si tratta di interventi non ancora avviati, per i quali l‘inizio dei lavori è stato prorogato al 30 agosto 2026 e la conclusione al 30 settembre 2027. Parallelamente, la Gorizia Nuoto ha beneficiato di due contributi da 500.000 euro ciascuno per la manutenzione straordinaria, l’ampliamento dei volumi della vasca e il risanamento conservativo delle vasche esterne; entrambi i progetti risultano già conclusi e rendicontati nel 2025.

In particolare, come ha spiegato il vicegovernatore, la nuova vasca realizzata con il sostegno regionale rappresenta un’eccellenza tecnologica a livello non solo regionale, ma anche nazionale. Dotata di sistemi all’avanguardia, come quelli per il nuoto controcorrente, la struttura permette a numerosi atleti di allenarsi al meglio, prestandosi al contempo ad attività riabilitative e sociali rivolte a bambini e anziani.

Anzil ha riferito che l’incontro è servito anche a fare il punto sui prossimi interventi di manutenzione straordinaria della piscina, già finanziati, i cui lavori saranno avviati a breve a cura del Comune. “Concludo – ha aggiunto il vicegovernatore – esprimendo la soddisfazione della Regione e il plauso alla Gorizia Nuoto e all’Amministrazione comunale per il virtuoso dinamismo dimostrato nella gestione degli impianti sportivi”.