A Udine un convegno sulla ricostruzione mammaria.

Il cancro alla mammella è ancora la neoplasia con maggiore incidenza sulle donne. In Friuli Venezia Giulia, le nuove diagnosi sono circa 1.200 l’anno. Il tumore al seno rappresenta quasi il 30 per cento dei tumori che colpiscono la popolazione femminile in Italia e una donna su otto, nel corso della propria vita, si ammala.

Spesso la cura oncologica comporta un intervento più o meno demolitivo, ma sono ancora poche le donne che conoscono le opportunità date dalla chirurgia ricostruttiva. La ricostruzione del seno, servizio a carico del sistema sanitario nazionale, può infatti avere ricadute positive in termini di maggior benessere e di miglior recupero fisico e psicologico, perché gioca un ruolo importante nella riappropriazione del proprio corpo e nel rivedersi “come prima”.

Il Bra Day.

E proprio in vista del Bra Day, la Giornata nazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria che si celebra il 20 ottobre di ogni anno, l’Associazione delle donne operate al seno – Comitato di Udine organizza il convegno “Be brave be beautiful” che si svolgerà venerdì il 15 ottobre in Sala Tomadini (Polo Economico-Giuridico in via Tomadini, 30) a Udine, con l’obiettivo di diffondere maggiori informazioni, spiegare le diverse possibilità ricostruttive e a chi rivolgersi.

L’incontro prenderà il via alle 15 e, dopo i saluti della presidente dell’Andos cittadino, Mariangela Fantin, e l’introduzione della dottoressa Carla Cedolini, responsabile della Chirurgia senologica dell’Ospedale di Udine, vedrà l’intervento del dottor Pier Camillo Parodi, direttore della Clinica di Chirurgia Plastica del Santa Maria della Misericordia, che presenterà il Bra Day del 20 ottobre. Dopo di lui, prenderanno la parola il giornalista toscano Giulio Giustiniani, per parlare di “Come cambia l’idea di Bellezza”, il docente di Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Udine Alessandro Del Puppo, che interverrà su “Bello ideale e bello reale”, e la bibliotecaria e scrittrice Anna Bonacina sul tema “La bellezza e il potere, come la bellezza ha modificato la storia”.

Il 20 ottobre dalle 9 alle 12, inoltre, il Reparto di Chirurgia Plastica dell’Asufc apre le porte dell’ambulatorio per fornire maggiori informazioni riguardanti la ricostruzione mammaria.

(Visited 174 times, 174 visits today)