I cori delle scuole emozionano e scaldano il cuore di Udine

Le vie del centro si sono riempite, in questi giorni d’Avvento, non solo di luci e decorazioni natalizie, ma anche delle voci gioiose di bambini e ragazzi, protagonisti di una tradizione che unisce musica, scuola e comunità. A scaldare l’atmosfera, infatti, sono stati numerosi cori scolastici che, con entusiasmo e impegno, si stanno esibendo in diversi punti della città, regalando emozioni a genitori, famigliari e semplici passanti.

Questo pomeriggio, piazza Libertà si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla performance coinvolgente di un nutrito gruppo proveniente da Buttrio, formato dagli alunni delle scuole Danieli e Luca Pacioli. Con grande precisione, memoria e coordinazione, gli studenti hanno interpretato un repertorio che ha spaziato dai classici intramontabili del Natale a brani rivisitati in chiave moderna, dimostrando talento e spirito di squadra.

Un altro coro cittadino, quello della scuola Garzoni, si è dato appuntamento in via Lionello per emozionare gli spettatori, in perfetta sintonia con la magia del periodo natalizio.

Tra i protagonisti di questa iniziativa diffusa anche i cori delle scuole Valussi, Pascoli e Di Toppo, del liceo Copernico e dell’Università di Udine. Una partecipazione corale che testimonia il forte legame tra il mondo scolastico e il tessuto urbano, creando occasioni di incontro e condivisione nel cuore della città.