Anziana trovata morta a Fiume Veneto, marito rinviato a giudizio per omicidio

Verso il processo per la morte di Laura Pin, l’anziana inferma trovata morta a Fiume Veneto.

È stato rinviato a giudizio Severino Sist, 78 anni, originario di Fiume Veneto, con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato nei confronti della moglie Laura Pin, trovata senza vita nel suo letto nel giugno 2023. L’uomo sarà processato dalla Corte d’Assise del Tribunale di Udine, con la prima udienza fissata per il 30 gennaio 2026.

A rinvenire il corpo della donna, che da tempo era affetta da gravi patologie che la costringevano a letto, furono le operatrici sociosanitarie che la assistevano quotidianamente nell’ambito di un programma di cure domiciliari. Sul volto della vittima erano visibili gravi lesioni che, secondo l’autopsia, sarebbero compatibili con ripetuti colpi alla testa. Il decesso è stato attribuito a un’emorragia intracranica.

L’indagine e il rinvio a giudizio

Il procedimento giudiziario ha preso forma a seguito delle risultanze medico-legali, che hanno contraddetto la versione fornita dal marito. Sist aveva riferito che la moglie era caduta dal letto la sera precedente e che da allora non si era più ripresa. Tuttavia, le ferite riscontrate e l’autopsia eseguita sul corpo della donna hanno portato la Procura a ritenere che la morte fosse il risultato di una violenta aggressione.

L’anziano, già condannato nel 2019 con una pena sospesa di 14 mesi per maltrattamenti nei confronti della moglie, è accusato anche di recidiva e di aver approfittato delle condizioni di estrema vulnerabilità della donna, incapace di difendersi. La Procura contesta inoltre l’aggravante di aver commesso il fatto contro il coniuge.

La perizia psichiatrica.

A ritardare la decisione sul rinvio a giudizio era stata la necessità di accertare la capacità dell’imputato di affrontare il processo, data la sua età avanzata e le patologie di cui egli stesso soffre. La perizia psichiatrica ha stabilito che Sist è in grado di sostenere il dibattimento. Alla luce di questo, il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero, disponendo il rinvio a giudizio.