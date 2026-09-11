Ial Fvg, ripartono i corsi per 1.700 studenti: a Udine debutta Turismo internazionale

Riparte in Friuli Venezia Giulia l’anno della formazione professionale targata Ial Fvg, con 1.700 studenti pronti a tornare tra aule e laboratori nelle diverse sedi regionali. La principale novità arriva da Udine, dove debutta il nuovo percorso quadriennale per tecnico dello sviluppo del Turismo internazionale.



Tra il 10 e il 21 settembre le lezioni prenderanno progressivamente il via nei centri di Udine, Pordenone, Gorizia, Gemona, Trieste, Aviano e Latisana, coinvolgendo gli studenti delle prime classi fino alle quarte che porteranno al diploma professionale.

Una strada alternativa dopo la scuola media

I percorsi di istruzione e formazione professionale sono rivolti soprattutto ai ragazzi che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado e devono scegliere come proseguire gli studi. Accanto alle materie di base, il programma prevede fin dall’inizio attività pratiche, laboratori e competenze legate a uno specifico mestiere, con un progressivo avvicinamento al mondo del lavoro.



A Udine e Pordenone le prime classi partiranno il 14 settembre nei settori dell’acconciatura e dell’estetica, della ristorazione, della distribuzione e dei servizi commerciali e del Maker 3D. Nei giorni successivi cominceranno anche le lezioni per gli studenti delle quarte. Per alcuni allievi di acconciatura l’avvio dell’anno sarà subito accompagnato da un’esperienza sul campo: le classi interessate parteciperanno infatti a una sfilata in programma il 20 settembre.

Le partenze nelle altre sedi del Friuli Venezia Giulia

A Gemona l’anno formativo è già iniziato il 10 settembre con la prima classe di Meccanica, mentre dal 14 settembre sarà la volta del settore Benessere. A Trieste proseguiranno invece i percorsi dedicati alla ristorazione, con il progressivo ingresso in aula delle altre annualità fino alle quarte.



Il 14 settembre sarà soprattutto il giorno delle nuove prime anche a Pordenone e Gorizia, mentre seconde e terze inizieranno le lezioni nel corso della settimana. Ad Aviano ripartiranno nello stesso giorno i percorsi dedicati a cuochi, camerieri e pasticceri. A Latisana, invece, ad aprire l’anno sarà la prima classe di Addetto all’accoglienza turistica, seguita dal 15 settembre dalle seconde, terze e quarte dello stesso indirizzo.



Il nuovo anno mette così fianco a fianco chi entra per la prima volta in un laboratorio professionale dopo la scuola media e chi si prepara invece a concludere il proprio percorso con il diploma. Un modello che punta a integrare studio ed esperienza pratica, permettendo agli studenti di costruire già durante il percorso formativo competenze legate a una professione.