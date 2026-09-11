Incendio durante il temporale, in fiamme la storica villa di Camino al Tagliamento

Incendio a Villa Stroili.

Un vasto incendio ha interessato nella serata di ieri, giovedì 10 settembre, Villa Stroili a Camino al Tagliamento. L’allarme è scattato poco dopo le 18.30, quando le fiamme hanno avvolto una parte consistente del tetto in legno della storica dimora. Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo. Al loro arrivo il rogo aveva già coinvolto buona parte della copertura e stava iniziando a propagarsi verso la torretta adiacente e i piani inferiori dell’edificio.

Dopo aver verificato che all’interno della villa non vi fossero persone, i soccorritori hanno avviato le operazioni di spegnimento chiedendo contemporaneamente l’arrivo di rinforzi. La sala operativa del comando di Udine ha fatto intervenire un’autoscala e un’autobotte dalla sede centrale, oltre a un’altra autobotte dal distaccamento di Latisana. Vista l’estensione dell’incendio è stato richiesto anche il supporto del comando di Pordenone, che ha inviato una squadra e un’autobotte da San Vito al Tagliamento, insieme a un’ulteriore autobotte e al carro aria dalla sede centrale. A supporto delle operazioni è arrivata inoltre un’altra autobotte dal distaccamento di Monfalcone.

Salvata gran parte della villa

Il lavoro coordinato delle numerose squadre ha permesso di evitare che le fiamme distruggessero l’intera dimora. I danni provocati direttamente dall’incendio sono rimasti concentrati sulla copertura del corpo centrale dell’edificio, sul sottotetto e su una stanza situata al secondo piano.Dopo lo spegnimento è iniziata una lunga attività di bonifica delle parti interessate dal rogo, seguita dagli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’immobile. Le operazioni sono proseguite durante la notte.

Restano da accertare le cause dell’incendio. Il rogo si è sviluppato mentre sulla zona era in corso un temporale accompagnato da un’intensa attività elettrica e da numerosi fulmini. Saranno gli accertamenti dei Vigili del fuoco a stabilire se esista un collegamento tra il maltempo e l’origine delle fiamme.