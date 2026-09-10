Friuli Doc, 27 treni speciali per arrivare a Udine e tornare a casa la sera

Andare a Friuli Doc in treno sarà più semplice nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre. Per la 32ª edizione della manifestazione, in programma a Udine fino a domenica, saranno infatti attivati 27 treni straordinari, con 15.300 posti a sedere aggiuntivi. Complessivamente, nell’arco del fine settimana, saranno disponibili circa 126mila posti, il 14 per cento in più rispetto all’offerta ordinaria.

Il potenziamento è stato predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia insieme a Trenitalia e riguarda in particolare i collegamenti da e per Trieste, Gorizia, Sacile, Pordenone, Gemona e Carnia, con un’attenzione particolare alle fasce pomeridiane, serali e notturne.

“Per la 32ª edizione di Friuli Doc mettiamo in campo un importante potenziamento del trasporto ferroviario. È una scelta che risponde al crescente utilizzo del treno per raggiungere i grandi eventi regionali e che consente di offrire a cittadini e visitatori un’alternativa comoda e sostenibile all’automobile, soprattutto nelle fasce serali e notturne” ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante.

Più corse soprattutto la sera

Dei 27 treni straordinari previsti, 5 saranno attivati venerdì, 15 sabato e 7 domenica. Il programma prevede nuovi collegamenti serali e notturni in partenza dalla stazione di Udine verso Carnia, Sacile e Trieste, con orari differenziati in base alla giornata e alla tratta.

“L’obiettivo – ha spiegato l’assessore Amirante – non è semplicemente aggiungere treni, ma costruire un servizio coerente con gli orari della manifestazione. Per questo abbiamo concentrato una parte significativa del potenziamento nelle ore in cui aumenta la necessità di rientrare da Udine. Significa favorire una mobilità più sicura, ridurre il numero delle automobili dirette verso il centro cittadino e, contemporaneamente, contribuire alla migliore accessibilità e promozione dell’evento”.

La scelta arriva dopo i numeri registrati durante la scorsa edizione. Nel 2025 sono state circa 17mila le presenze sui treni regionali durante Friuli Doc.

“Il dato dello scorso anno – ha evidenziato Amirante – conferma quanto questa politica sia apprezzata. È la dimostrazione che, quando viene costruita un’offerta adeguata alle esigenze delle persone, il trasporto pubblico diventa una scelta concreta anche per il tempo libero e per partecipare ai grandi appuntamenti del territorio”.

Gli sconti per chi sceglie il treno

Al potenziamento delle corse si aggiungono alcune agevolazioni tariffarie. Sabato 12 e domenica 13 settembre sarà disponibile la promozione “Weekend FVG”, che prevede uno sconto del 20 per cento sui viaggi di corsa semplice effettuati all’interno del territorio regionale.

Venerdì 11 settembre sarà invece attiva la promozione “Under 26 FVG”, con uno sconto del 20 per cento per i viaggiatori con meno di 26 anni diretti a Udine o in partenza dalla città.

Per tutte e tre le giornate, dall’11 al 13 settembre, sarà inoltre disponibile “1+1 Under 12 FVG”: un ragazzo con meno di 12 anni potrà viaggiare gratuitamente se accompagnato da un adulto pagante, che non deve necessariamente essere il genitore. I biglietti possono essere acquistati attraverso i canali Trenitalia, nelle biglietterie e nelle emettitrici self-service delle stazioni e nei punti vendita aderenti ai circuiti autorizzati.

Bus urbani, alcune linee deviate

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale urbano, i servizi ordinari saranno confermati, ma sono previste alcune modifiche legate alle chiusure al traffico disposte dal Comune in occasione della manifestazione.

Le deviazioni interesseranno le linee 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 81 e 82, a causa delle limitazioni alla circolazione in viale Aquileia, piazza San Cristoforo, piazza della Libertà e in parte di piazza Primo Maggio. Per la linea 81 sarà sospesa la fermata di piazza San Cristoforo e sarà istituita una fermata provvisoria in largo Antonini. La linea 82 transiterà invece per viale Ungheria. Saranno inoltre sospesi i servizi della linea C e della navetta Castello.

“Friuli Doc – ha concluso Amirante – è uno dei grandi eventi del Friuli Venezia Giulia e richiama ogni anno migliaia di persone. Il sistema dei trasporti deve essere parte integrante dell’organizzazione di queste manifestazioni. Con Regione, Trenitalia e TPL FVG lavoriamo affinché sempre più cittadini e turisti possano lasciare l’auto a casa e raggiungere gli eventi attraverso il trasporto pubblico: è un modo concreto di coniugare accessibilità, sicurezza, sostenibilità e valorizzazione del territorio”.

Per le variazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il portale TPL FVG.