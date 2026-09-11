Maltempo in Friuli Venezia Giulia, nella notte 120 interventi dei vigili del fuoco

Notte di lavoro per i vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia a causa del maltempo, soprattutto nella Bassa friulana, dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la regione. Tra le 20 di giovedì 10 settembre e le 7.30 di venerdì 11 settembre sono stati 120 gli interventi conclusi, quasi tutti legati ad allagamenti e accumuli d’acqua.



La situazione più complessa resta quella della provincia di Udine, dove è stato necessario raddoppiare il personale in servizio e far arrivare rinforzi anche da fuori regione. Tre moduli operativi sono giunti dai comandi dei vigili del fuoco di Alessandria, Novara e Bergamo, mentre un ulteriore dispositivo è stato formato con uomini e mezzi provenienti da Lodi e Pavia.

Oltre cento interventi tra Latisana e Lignano

Nel territorio di competenza del comando di Udine sono stati portati a termine nella notte 110 interventi di soccorso, concentrati soprattutto nell’area tra Latisana e Lignano Sabbiadoro. Le squadre sono state impegnate in particolare nel prosciugamento di scantinati e autorimesse interrate invasi dall’acqua.



Il lavoro, però, non è ancora terminato. Una ventina di interventi risultano ancora da eseguire, mentre sono poco più di 300 le segnalazioni per le quali dovrà essere verificata l’effettiva necessità dell’intervento dei vigili del fuoco. Decisamente meno critica la situazione nel resto della regione. A Trieste sono stati effettuati durante la notte altri dieci soccorsi riconducibili al maltempo, anche in questo caso quasi esclusivamente per allagamenti.

A Lignano caduti 235 millimetri di pioggia

La perturbazione che ha interessato il Friuli Venezia Giulia nella giornata di giovedì si sta progressivamente spostando verso est, lasciando spazio all’ingresso di correnti settentrionali più fresche, secche e stabili. Nelle ultime sei ore le precipitazioni sono state generalmente deboli o moderate. In provincia di Trieste, tuttavia, un temporale isolato ha provocato localmente circa 30 millimetri di pioggia. Continua anche a soffiare la Bora, soprattutto lungo la costa e nelle zone orientali, con raffiche attorno ai 50 chilometri orari.



A Lignano Sabbiadoro sono caduti 235 millimetri di pioggia complessivi. Tra la Bassa pianura e la costa sono stati diffusamente rilevati accumuli compresi tra 120 e 180 millimetri, mentre nel resto della regione i quantitativi si sono attestati generalmente tra 60 e 160 millimetri.

Ancora possibili rovesci, poi il miglioramento

Nelle prossime ore della mattinata resterà una certa instabilità a causa dell’arrivo di aria più fresca in quota. Saranno quindi ancora possibili rovesci e qualche temporale, soprattutto sulla pianura e sulla costa orientale, con precipitazioni generalmente moderate ma localmente abbondanti.



Dal pomeriggio è invece atteso un progressivo miglioramento, con l’apertura di schiarite e una probabilità sempre più bassa di ulteriori rovesci. Le previsioni indicano poi per i prossimi giorni condizioni più stabili, senza precipitazioni significative.