Bob improbabili, slitte autocostruite, musica e tanta fantasia torneranno a invadere Forni di Sopra. La Crazy Bob ha ufficializzato le date della sua 14ª edizione, in programma da venerdì 12 a domenica 14 marzo 2027, con una nuova tre giorni che punta a coinvolgere ancora una volta l’intero paese.



Le date sono state definite nel corso di un incontro in municipio tra il sindaco Iginio Coradazzi, il vicesindaco Lorenzo Antoniutti e i rappresentanti dell’Aps Crazy Bob di Tolmezzo. Per l’associazione erano presenti il nuovo presidente Saverio Madotto, Attilio Quaglia, che nelle ultime settimane gli ha passato il testimone, e Gerardo Mazzolini, tra gli storici ideatori della manifestazione.



L’organizzazione si metterà al lavoro fin da subito. L’obiettivo è costruire un fine settimana che vada oltre la tradizionale discesa della domenica, con iniziative e appuntamenti capaci di animare Forni di Sopra per tutti e tre i giorni.

Tutto il paese coinvolto nella Crazy Bob

Tra i primi passaggi previsti ci sarà il confronto con la rete di imprese “Forni di Sopra – Dolomiti in tutti i sensi”, insieme alle associazioni, alle strutture ricettive, ai locali, ai ristoranti e alle attività commerciali del territorio. Negli anni, infatti, la Crazy Bob è diventata molto più di una gara sulla neve: attorno ai mezzi autocostruiti si è sviluppata una vera festa fatta di musica, creatività, spettacolo e spirito di squadra, capace di trasformare il paese in uno dei punti di riferimento dell’inverno friulano.



La manifestazione ha inoltre ottenuto il riconoscimento della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito dei grandi eventi e proseguirà la collaborazione con PromoTurismoFVG, che gestisce gli impianti del Davost, dove sarà allestita l’area di gara. “Forni di Sopra è ormai diventata una casa per la Crazy Bob e tornare qui nel 2027 significa proseguire un rapporto che negli anni si è fatto sempre più forte – ha spiegato Attilio Quaglia –. Abbiamo trovato una comunità capace di accogliere la manifestazione con affetto, partecipazione e grande intraprendenza”.



Quaglia ha ricordato anche il successo dell’ultima edizione e il passaggio di consegne alla guida dell’associazione: “L’edizione del 2025 ha confermato quanto questo paese sappia fare squadra attorno a un evento così particolare e ora ci sono tutte le condizioni per provare a fare ancora meglio. Dopo tanti anni alla guida dell’associazione arriva anche per me il momento di passare il testimone, ma naturalmente continuerò a dare il mio contributo e a vivere la Crazy Bob con lo stesso entusiasmo con cui è iniziata questa avventura”.



A raccogliere il testimone sarà Saverio Madotto. «Partiamo con grande anticipo perché vogliamo costruire un evento ancora più partecipato e condiviso. La forza della Crazy Bob è sempre stata la capacità di mettere insieme squadre, volontari, istituzioni, imprese e associazioni. Vogliamo mantenere intatta questa identità e, allo stesso tempo, lavorare su nuove idee per rendere i tre giorni di Forni di Sopra un appuntamento capace di coinvolgere non soltanto chi gareggia, ma tutto il pubblico e il territorio».

Nel 2025 oltre 7.200 presenze

La nuova edizione partirà dai numeri raggiunti nel marzo 2025, quando oltre 7.200 persone parteciparono ai tre giorni di manifestazione a Forni di Sopra. Furono 28 i bob e le slitte autocostruite, arrivati dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, che si lanciarono lungo gli oltre 300 metri del percorso realizzato nell’area del Davost.



A conquistare la vittoria furono i “Mario Frais Kart” di San Giovanni al Natisone, con una reinterpretazione dell’universo di Mario Kart. Ma lungo la pista si videro anche Wile E. Coyote, Pac-Man, Sailor Moon, un veliero vichingo, la Batmobile, il camper di Barbie, un camion dei pompieri e una particolare versione della Casa di Carta ribattezzata “Cjase di compensât”.

Il 2025 fu anche l’anno della celebrazione dei 25 anni dalla nascita della Crazy Bob, raccontati nel volume “Crazy Bob: 25 anni di follie sulla neve”, presentato durante la serata inaugurale dell’evento.

Dallo Zoncolan a Forni di Sopra, 25 anni di mezzi impossibili

La storia della Crazy Bob era cominciata nei primi anni Duemila da un’intuizione di Attilio Quaglia e di un gruppo di amici, sulle nevi dello Zoncolan. Una sfida nata quasi per gioco, diventata con il tempo un appuntamento capace di richiamare decine di migliaia di spettatori.



Nelle tredici edizioni disputate dal 2001 sono comparsi sulla neve velieri, aeroplani, sottomarini, carri armati, piramidi, vasche da bagno, bar e osterie sugli sci, oltre a mezzi ispirati a film, videogiochi, cartoni animati e personaggi della cultura pop. Nel 2023, a Tarvisio, si erano visti anche Scooby-Doo, Dragon Ball, gli eroi Marvel e la maxi ghianda dell’Era Glaciale. A vincere erano stati i “The Wallaby” di Cergneu di Nimis, con un mezzo dedicato alla Famiglia Addams.

Dietro alle forme più improbabili rimane comunque grande attenzione alla parte tecnica: ogni mezzo deve infatti essere realizzato con sistemi di scivolamento e frenata adeguati e superare i controlli previsti dall’organizzazione. “Il successo dell’ultima edizione ha dimostrato ancora una volta quanto la Crazy Bob sia capace di dare vitalità e visibilità a Forni di Sopra“, sottolineano il sindaco Iginio Coradazzi e il vicesindaco Lorenzo Antoniutti, confermando la volontà dell’amministrazione di lavorare insieme agli organizzatori e alle realtà economiche e associative del paese.



L’appuntamento è quindi fissato: dal 12 al 14 marzo 2027 la Crazy Bob tornerà a Forni di Sopra, pronta a riportare sulla neve fantasia, mezzi impossibili e una delle manifestazioni più curiose dell’inverno friulano.