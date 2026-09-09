Maltempo in Friuli, la situazione e le previsioni per le prossime ore

Temporali, forti raffiche di vento e primi danni in Friuli Venezia Giulia, dove dalla prima mattinata di mercoledì 9 settembre diversi sistemi temporaleschi hanno attraversato la regione da ovest verso est. Sulla costa il vento ha raggiunto raffiche fino a 90 chilometri orari, mentre sulle Prealpi Carniche sono stati registrati valori attorno ai 100 chilometri orari in quota.



A determinare il peggioramento è una saccatura di origine atlantica in discesa verso il Mediterraneo occidentale, che sta richiamando sul Friuli Venezia Giulia correnti umide sud-occidentali. Il primo sistema temporalesco è entrato dal Veneto intorno alle 5 del mattino, attraversando rapidamente la regione e lasciandola verso le 8. Durante il passaggio sono state misurate raffiche vicine ai 100 km/h sulle Prealpi Carniche e comprese tra 50 e 60 km/h sulla costa.



Tra le 9 e le 11 è poi arrivata una seconda linea temporalesca, più intensa della precedente, che ha seguito una traiettoria simile. In questo caso sulla fascia costiera le raffiche da ovest hanno raggiunto circa 90 km/h. Sulla zona montana si sono registrate inoltre piogge diffuse da moderate ad abbondanti, soprattutto nei settori occidentali.



La situazione resta però ancora instabile: nel pomeriggio e in serata sono attesi nuovi rovesci e temporali, che potranno essere accompagnati ancora da raffiche di vento forte, soprattutto lungo la costa.

Alberi e rami caduti a San Pietro al Natisone e Fiumicello

Le condizioni meteorologiche hanno provocato anche i primi effetti sul territorio. Alla Sala operativa regionale sono arrivate nella mattinata segnalazioni di schianti a San Pietro al Natisone e a Fiumicello Villa Vicentina, riconducibili alle forti raffiche che hanno accompagnato il passaggio dei temporali.



Non si registrano invece, al momento, criticità sul fronte dei corsi d’acqua: i livelli degli idrometri di riferimento per il servizio di piena sono rimasti sotto le soglie di guardia.

Nuovi temporali nel pomeriggio e in serata

La fase di maltempo non è ancora terminata. Dopo una temporanea pausa, nel corso del pomeriggio e della serata è probabile il passaggio di nuovi rovesci e temporali.

I fenomeni potranno essere accompagnati nuovamente da raffiche di vento intense, con particolare attenzione alla zona costiera. L’instabilità dovrebbe quindi proseguire per diverse ore, rendendo necessario continuare a seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.