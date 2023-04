Salta la serata inaugurale del Palio Studentesco a Udine.

Salta la serata inaugurale del Palio Studentesco di Udine: il motivo? Un guasto che ha reso inagibile il Palamostre e di cui il Teatro Club, organizzatore della rassegna, è stato avvertito solamente oggi.

“Ci dispiace comunicare che a causa di un guasto all’impianto antincendio in corso di riparazione, il teatro Palamostre è stato dichiarato inagibile dal Corpo dei Vigili del fuoco e dal Comune di Udine. Pertanto ci vediamo costretti a sospendere tutte le attività in corso, da oggi fino al ripristino della funzionalità dell’impianto. Sarà nostra premura comunicarvi tempestivamente la ripresa delle attività presso il teatro”.

Poche righe ricevute dalla segreteria generale del Css questo pomeriggio che ha lasciato a bocca aperta il Teatro Club e tutti i ragazzi che proprio stasera avrebbero dovuto calcare il palcoscenico del Palamostre per l’avvio della 52a edizione del Palio teatrale studentesco città di Udine.

“Siamo rimasti letteralmente senza parole – commenta a caldo la presidente del Teatro Club Udine, Alessandra Pergolese –. Immediatamente ci siamo attivati per cercare di salvare la serata inaugurale, ma visti i tempi a dir poco stretti e l’impossibilità di trovare una sede alternativa ci vediamo costretti a rimandare l’inizio del Palio a data da destinarsi. A noi non interessa in questo momento capire da chi dipenda la responsabilità di quello che è accaduto. Quello che ci preme ora, oltre a scusarci con tutto il pubblico che ha già acquistato i biglietti e con i ragazzi che sarebbero dovuti andare in scena, è il ripristino della funzionalità dell’impianto con la massima urgenza in modo da proseguire con il calendario del Palio che prevede i prossimi spettacoli già a partire da questo sabato. Per non parlare delle prove che i ragazzi devono per forza effettuare prima della messinscena e l’indisponibilità del Palamostre li mette seriamente in difficoltà“.