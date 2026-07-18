Diplomi e borse di studio al Malignani, protagonisti gli studenti

Giornata di festa all’Isis Malignani di Udine, dove sono stati consegnati i diplomi agli studenti che hanno concluso il proprio percorso scolastico. Durante l’appuntamento sono state assegnate anche le borse di studio e gli attestati di merito agli allievi che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno.



Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha sottolineato il ruolo centrale della scuola, delle famiglie e del mondo produttivo nella crescita delle nuove generazioni.

Bordin: “Il futuro del Friuli Venezia Giulia passa dalle aule scolastiche”

“Il futuro del Friuli Venezia Giulia passa per le aule scolastiche, l’impegno dei giovani e l’alleanza tra istituzioni, famiglie e imprese”. È questo il messaggio lanciato da Bordin nel corso del suo intervento davanti agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie presenti.



Il presidente del Consiglio regionale ha innanzitutto rivolto il ringraziamento dell’intera Assemblea legislativa alla dirigente scolastica Maria Elisabetta Giannuzzi, al corpo docente e a tutto il personale dell’istituto.



“Questa giornata di festa è anche il frutto del vostro prezioso lavoro e del vostro impegno quotidiano. Continuate a chiedere a studenti e studentesse impegno, determinazione e rispetto”, ha affermato Bordin.

Il ruolo della scuola e delle famiglie

Il presidente ha quindi evidenziato come il percorso formativo offerto dalla scuola debba integrarsi con il ruolo educativo svolto dalle famiglie. “I risultati dei vostri figli sono soprattutto il frutto del vostro percorso educativo. Li avete cresciuti trasmettendo i giusti valori: l’importanza del rispetto verso le istituzioni e il mondo scolastico, e la consapevolezza che per raggiungere grandi risultati bisogna sempre metterci del proprio”.

Bordin ha ricordato che si tratta di un insegnamento destinato ad accompagnare i ragazzi anche al di fuori delle aule: “Questo è un insegnamento fondamentale, nello studio come in qualunque altro percorso della vita”.

Il messaggio rivolto ai neodiplomati

Rivolgendosi direttamente agli studenti che hanno ricevuto il diploma, Bordin li ha invitati a vivere con soddisfazione il risultato raggiunto, senza però considerarlo un punto di arrivo definitivo. “Vivete con profonda soddisfazione questa giornata, ma considerate questo diploma come uno dei tanti traguardi che nella vita sarete chiamati a tagliare. Ora lo sguardo deve andare oltre, verso le nuove sfide e gli obiettivi futuri”.

Il presidente del Consiglio regionale ha quindi esortato i giovani a conservare la stessa determinazione dimostrata durante il percorso scolastico: “Cercate di metterci la stessa passione e lo stesso impegno che vi hanno permesso di eccellere negli studi”.

L’appello alle imprese e al mondo universitario

Alla cerimonia erano presenti anche i rappresentanti del mondo economico e universitario. A loro Bordin ha rivolto l’invito ad accompagnare concretamente l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e della formazione superiore. “Accogliete i giovani a braccia aperte. Voi avete bisogno di persone determinate che vogliano contribuire alla crescita della nostra regione e lo vogliamo anche noi come istituzioni”.



“Fateli crescere, date loro opportunità concrete – ha concluso Bordin – ma continuate a trasmettere la consapevolezza che si cresce nel lavoro e nella vita solo se ci si impegna al massimo”.



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