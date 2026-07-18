Chiusaforte cerca i volontari del terremoto del 1976: l’appello cinquant’anni dopo

Il Comune di Chiusaforte lancia un appello in tutta Italia per ritrovare i volontari che, dopo il terremoto del 1976, arrivarono in Friuli per aiutare la popolazione. L’obiettivo è invitarli a tornare nel paese il 12 e 13 settembre, in occasione di un fine settimana dedicato alla memoria, alle testimonianze e alla solidarietà.



Dopo il sisma che colpì il Friuli nel maggio del 1976, a Chiusaforte arrivarono centinaia di persone provenienti da diverse regioni italiane. Volontari, associazioni, gruppi alpini e organizzazioni misero a disposizione tempo, lavoro e competenze per sostenere la popolazione e contribuire alla ricostruzione.

L’appello del Comune per ritrovare i volontari

A cinquant’anni di distanza, l’Amministrazione comunale vuole rintracciare quelle persone e invitarle nuovamente nei luoghi in cui prestarono servizio durante i mesi successivi al terremoto.



Il Comune si rivolge quindi a cittadini, associazioni ed enti che conservino contatti, fotografie, documenti, testimonianze o informazioni utili per identificare i volontari impegnati a Chiusaforte. L’invito è rivolto anche a gruppi alpini, organizzazioni di protezione civile e associazioni di volontariato affinché condividano l’appello e contribuiscano a farlo arrivare in tutta Italia.

Gli eventi in programma il 12 e 13 settembre

L’iniziativa culminerà nel fine settimana del 12 e 13 settembre, quando Chiusaforte ospiterà una serie di appuntamenti dedicati al ricordo del terremoto e al valore della solidarietà che accompagnò la rinascita del territorio.



Il programma comprenderà momenti di incontro, testimonianze, iniziative culturali, occasioni conviviali e una camminata commemorativa. L’intento è permettere ai volontari di ritrovarsi dopo mezzo secolo, condividere ricordi ed esperienze e ricevere il ringraziamento della comunità.

Il sindaco: “Un’occasione speciale per dire ancora grazie”

“Vorremmo riuscire a rintracciare il maggior numero possibile di persone che hanno aiutato Chiusaforte dopo il terremoto“, sottolinea il sindaco Fabrizio Fuccaro.

“Molti di loro hanno mantenuto un legame con il nostro territorio, altri si sono persi nel tempo. Questo anniversario rappresenta un’occasione speciale per dire loro ancora una volta grazie e per trasmettere alle nuove generazioni il valore della solidarietà che ha caratterizzato quei giorni“.

Come contattare il Comune

Chi desidera segnalare un volontario, fornire informazioni o mettersi direttamente in contatto con il Comune può scrivere all’indirizzo email [email protected] oppure telefonare al numero 327 0540757.

L’Amministrazione invita tutti a diffondere l’appello, affinché la memoria di quei giorni continui a vivere attraverso le persone che contribuirono alla ricostruzione e alla rinascita della comunità.