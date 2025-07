Una donazione per ricordare l’artista udinese Paolo Zanussi

La moglie di Paolo Zanussi ha donato oltre 2mila opere dell’artista all’Università di Udine.

In ricordo di Paolo Zanussi, grafico e disegnatore di origini udinesi, la moglie, Maria Faleschini, ha donato all’Università di Udine 2430 opere dell’artista, quasi 900 volumi di arte, grafica, disegno e illustrazioni e una somma di denaro. La generosa iniziativa andrà a favore del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per istituire un centro dedicato agli studi sulla grafica in memoria di Zanussi e in coerenza con la sua attività.

Alla stipula della donazione hanno partecipato Maria Faleschini e il rettore dell’Ateneo friulano, Roberto Pinton. Era presente anche la direttrice del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Linda Borean.

Le opere donate.

Le opere dell’artista donate consistono in: 309 album rilegati con illustrazioni a china, inchiostro, acquerello e tempera; 56 incisioni in acquaforte, a fogli sciolti e in passe-partout e cornice; 2040 disegni e illustrazioni a china, carboncino, lapis, tempera e acquerello su fogli sciolti; 15 dipinti a olio, tempera, tecnica mista, su tela o cartone. Le opere sono state scelte e periziate dal presidente della Commissione patrimonio artistico dell’università, Alessandro Del Puppo.