Udinese-Fiorentina partita a rischio, limitazioni alla vendita dei biglietti

La Prefettura di Udine ha annunciato restrizioni sulla vendita dei biglietti per la partita di Serie A Udinese-Fiorentina, in programma il 25 maggio al Bluenergy Stadium.

“Con decreto del 16 maggio, il prefetto Domenico Lione ha disposto la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Firenze nel settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società Fiorentina, nonché l’incedibilità del titolo” cita la nota della Prefettura.

La decisione segue le indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha qualificato l’incontro come a elevato rischio, rendendo necessarie misure per garantire l’ordine e la sicurezza durante l’evento.