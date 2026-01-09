Educazione fisica en plein air: lezione speciale per 50 studenti sulla pista di pattinaggio

Questa mattina l’ora di educazione fisica degli studenti dell’istituto “Volta” ha cambiato decisamente clima. Una cinquantina di ragazzi, infatti, ha lasciato per qualche ora la palestra scolastica per cimentarsi in una lezione speciale sulla pista di pattinaggio su ghiaccio.

Accompagnati dal dirigente Mauro Pozzana, gli studenti hanno potuto affinare la tecnica e divertirsi insieme, trasformando la pista in una vera e propria aula a cielo aperto, in un modo originale per fare sport. A bordo pista erano presenti il vicesindaco Alessandro Venanzi e il consigliere Lorenzo Patti, delegato alla promozione del benessere psicofisico e dei sani stili di vita.

L’iniziativa ha unito l’apprendimento tecnico al piacere della socialità, dimostrando come il benessere dei ragazzi passi anche attraverso attività dinamiche e coinvolgenti fuori dai banchi di scuola. Promozione a pieni voti per gli alunni che, tra una scivolata e l’altra, hanno portato una ventata di energia nel cuore della città.