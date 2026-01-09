Brutta caduta dalle scale per un 67enne di Aviano.

Un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito oggi, venerdì 9 gennaio, intorno a mezzogiorno dopo una caduta dalle scale della sua abitazione a San Martino di Campagna, frazione di Aviano. Cadendo, l’uomo ha sbattuto la testa, procurandosi un trauma cranico severo.

Dalla centrale Sores di Palmanova è scattato subito l’allarme e sul posto sono arrivati due mezzi sanitari via terra: ambulanza ed automedica (poi rientrata). Considerata la gravità, è stato allertato anche l’elicottero del servizio sanitario regionale, decollato da Campoformido. Gli equipaggi sanitari hanno stabilizzato l’uomo sul posto, intubandolo, e lo hanno trasferito in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.