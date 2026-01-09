Tentano di sfondare il centro commerciale con un’auto rubata: colpo fallito e banda in fuga

Tentato furto al centro commerciale di Pradamano.

Un assalto notturno in piena regola, studiato nei dettagli ma fallito grazie alle misure di sicurezza del centro commerciale: poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì, una banda ha preso di mira il Bennet di Pradamano, tentando un furto.

La dinamica

I malviventi, arrivati a bordo di una Fiat Panda risultata rubata la sera prima nello stesso paese, hanno iniziato l’azione tagliando i lucchetti del cancello esterno per accedere al parcheggio. Una volta nel piazzale, hanno lanciato l’auto a tutta velocità contro i paletti metallici di protezione ad una porta di emergenza, utilizzandola come un vero e proprio ariete per aprirsi un varco verso l’ingresso.

Il fallimento e la fuga

Nonostante l’impatto, le barriere hanno retto. I ladri non si sono arresi subito: scesi dal veicolo, hanno tentato di forzare l’accesso con strumenti da scasso Ogni tentativo è stato però vanificato dalla resistenza degli infissi e dalla regolare attivazione del sistema di allarme. Vistisi scoperti, i sei componenti del gruppo hanno abbandonato la Panda sul posto e si sono dileguati a piedi nelle campagne circostanti, senza riuscire ad asportare nulla. Sul posto è intervenuta la Radiomobile di Palmanova. L’auto è stata sequestrata e le indagini sono in carico ai carabinieri di Pavia di Udine.