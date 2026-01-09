Tentano di sfondare il centro commerciale con un’auto rubata: colpo fallito e banda in fuga

9 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Tentato furto al centro commerciale di Pradamano.

Un assalto notturno in piena regola, studiato nei dettagli ma fallito grazie alle misure di sicurezza del centro commerciale: poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì, una banda ha preso di mira il Bennet di Pradamano, tentando un furto.

La dinamica

I malviventi, arrivati a bordo di una Fiat Panda risultata rubata la sera prima nello stesso paese, hanno iniziato l’azione tagliando i lucchetti del cancello esterno per accedere al parcheggio. Una volta nel piazzale, hanno lanciato l’auto a tutta velocità contro i paletti metallici di protezione ad una porta di emergenza, utilizzandola come un vero e proprio ariete per aprirsi un varco verso l’ingresso.

Il fallimento e la fuga

Nonostante l’impatto, le barriere hanno retto. I ladri non si sono arresi subito: scesi dal veicolo, hanno tentato di forzare l’accesso con strumenti da scasso Ogni tentativo è stato però vanificato dalla resistenza degli infissi e dalla regolare attivazione del sistema di allarme. Vistisi scoperti, i sei componenti del gruppo hanno abbandonato la Panda sul posto e si sono dileguati a piedi nelle campagne circostanti, senza riuscire ad asportare nulla. Sul posto è intervenuta la Radiomobile di Palmanova. L’auto è stata sequestrata e le indagini sono in carico ai carabinieri di Pavia di Udine.

