Atletica, il Friuli sul tetto d’Italia: Elettra Bernardis è oro nel lancio del peso

La friulana Bernardis campionessa italiana juniores di lancio del peso.

Impresa tricolore per la friulana Elettra Bernardis: ai Campionati Italiani Indoor Juniores, la pesista dell’Atletica Malignani Libertas Udine ha conquistato il titolo nazionale nel lancio del peso, firmando una prestazione destinata a entrare nella storia recente dell’atletica friulana.

Record e piazzamenti storici

Bernardis ha fatto atterrare il peso da 4 kg a 15,29 metri, misura che le ha garantito la medaglia d’oro, il nuovo record regionale Juniores e il secondo posto assoluto nelle liste storiche del Friuli Venezia Giulia, alle spalle del 16,69 metri di Mara Rosolen del 1994.

La vittoria è arrivata al terzo lancio, dopo un primo tentativo già vicino ai 15 metri, in una competizione che si è trasformata in un avvincente duello. Alle spalle di Bernardis si è piazzata Anita Nalesso della Trevisatletica, già campionessa italiana e bronzo agli Europei Juniores 2025, capace di spingersi fino a 15,13 metri. Le due atlete condividono il percorso azzurro da due stagioni, rendendo la sfida ancora più significativa.

Il percorso di crescita.

Il risultato assume un valore ancora maggiore se si considera il percorso recente dell’atleta udinese. Lo scorso 25 gennaio a Padova, Bernardis aveva lanciato 14,46 metri con lo stesso peso, attrezzo con cui gareggia stabilmente dal 2025, senza mai superare i 15 metri. Il balzo fino a 15,29 certifica margini di miglioramento ancora enormi.

Conferma del talento friulano

Con questo successo, Bernardis migliora il record interno della società, superando il 15,08 metri ottenuto nel 2024 dalla compagna di squadra Cabai, e amplia il proprio palmarès dopo l’argento conquistato nella stessa manifestazione lo scorso anno. La misura centra inoltre ampiamente il minimo richiesto (14,50 metri) per i Campionati Mondiali Juniores estivi di Eugene (USA).

Un lavoro di squadra

L’exploit di Bernardis premia anche il lavoro dell’Atletica Malignani Libertas Udine e del tecnico Franco Casarsa, confermando la crescita e la qualità del movimento friulano nel settore dei lanci. La giovane pesista continua così a confermare il suo talento e a scrivere una pagina importante dell’atletica regionale.